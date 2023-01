ACCIDENT GRAV de muncă în ALBA: Trei muncitori au căzut de la înălțime. Cum s-a întâmplat

O tânără din Alba, aflată în căutarea cățelului său care este pierdut de două săptămâni, este dispusă să ofere o recompensă deosebită pentru oricine îl va găsi.

Contactată de ziarulunirea.ro, Roxana, care deține un cabinet de masaj în Alba Iulia, a transmis că dorește să recompenseze salvatorul lui „Codiță” cu suma de 100 de euro și 5 masaje terapeutice gratuite.

„Cățelușul meu a fugit de acasă în data de 5 ianuarie și nu s-a mai întors! Îl vreau cu orice preț înapoi, e parte din sufletul meu!

Presupun a fi undeva pe raza orașului Teiuș sau chiar satele alăturate!

E un metiș de teckel, are 4 ani jumătate și cel mai distinctiv semn e faptul că nu are coadă, apoi pe lăbuțele din față are doua pete albe ca și ciorăpeii.

Răspunde la numele Codiță/Șurubel și e destul de prietenos dacă știi cum să-l iei, doar că încă se crede adolescent și mă bagă în boală.