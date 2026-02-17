Curier Județean

Accident de muncă investigat de inspectorii ITM Alba în cazul bărbatului decedat după ce a căzut într-un lac artificial la Gârbova de Sebeș

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Cazul bărbatului decedat după ce a căzut într-un lac artificial la Gârbova de Sebeș, marți, 17 februarie 2026, este investigat ca accident de muncă de către inspectorii ITM Alba.

Citește și: FOTO | Cine este bărbatul de 40 de ani care s-a înecat în lacul artificial de la Gârbova de Sebeș: Cum s-a produs tragedia

Bărbatul, în vârstă de 40 de ani, din Câlnic, era angajat al fermei de animale pe proprietatea căreia este amenajat lacul artificial.

În paralel este derulată o anchetă a Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

Trupul neînsufleţit a fost adus la mal de către scafandri.

Intervenţia autorităţilor în acest caz a avut loc după ce o persoană a sunat la 112.

Potrivit IPJ Alba, din primele verificări efectuate la fața locului, a reieșit că bărbatul, în vârstă de 40 de ani, din localitatea Câlnic, își desfășura activitatea la ferma pe proprietatea căreia este amenajat bazinul de acumulare a apei, iar în dimineața zilei de 17 februarie 2026, acesta ar fi alunecat și a căzut în lacul artificial.

Echipajul medical prezent la fața locului a declarat decesul bărbatului, trupul acestuia fiind transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba în vederea efectuării necropsiei.

În cauză, cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

foto: captură video ISU Alba

