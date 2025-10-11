Accesul autovehiculelor de tonaj, INTERZIS în mai multe zone din Cugir și Vinerea? Dezbatere publică

Accesul autovehiculelor de tonaj, INTERZIS în mai multe zone din Cugir? Dezbatere publică

Primăria Oraşului Cugir va organiza miercuri, 15 octombrie 2025, la ora 15.00, în Sala de sedinţe a Consiliului Local, o dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată peste 3,5 tone pe străzile din orașul Cugir.

Conform proiectului de hotărâre, accesul autovehiculelor cu masa total maxim autorizată de 3,5 tone urmează să fie interzis în mai multe zone din Cugir și Vinerea.

În consecință, în zonele respective urmează să fie instalate indicatoare rutiere „accesul interzis autovehiculelor având masa mai mare de 3,5 tone”.

A fost întocmit și un Regulamentul privind stabilirea condițiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată peste 3,5 tone pe străzile din Orașul Cugir, suspus, de asemenea, dezbaterii publice. Regulamentul menționat stabililește condițiile de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată peste 3,5 tone pe străzile din orașul Cugir, instituie taxe de acces tonaj, reglementează procedurile de întocmire și de eliberare a autorizației de acces tonaj, obligațiile, respectiv sancțiunile ce se pot aplica în acest sens.

În conformitate cu prevederile Regulamentului, circulaţia autovehiculelor cu tonaj de peste 3,5 tone, pe artere cu restricţii de tonaj, este permisă numai după obţinerea unei autorizaţii de liberă trecere, eliberată de către Primăria Orașului Cugir. Cuantumul taxei percepute pentru eliberarea autorizaţiei de liberă trecere se stabileşte de către autoritatea locală, în funcţie de tonaj, prin hotărâre de consiliu local.

Sunt exceptate de la plata tarifului privind autorizarea de liberă trecere următoarele categorii de autovehicule:

– autobuzele care efectuează transport public local de pasageri;

– autovehiculele aparţinând operatorului de salubritate;

– autovehiculele care aparţin operatorului de apă-canal, iluminat public şi alimentare cu energie electrică, de distribuţie a gazelor naturale, aflate în deplasare pentru remedierea unor situaţii urgente;

– autovehiculele care aparţin unităţilor militare, ambulanţei, poliţiei, S.R.I., unităţilor de jandarmi, penitenciarelor şi unităţilor de pompieri, aflate în misiuni specifice;

– autovehiculelor aflate în proprietatea Primăriei Orașului Cugir.

Zonele vizate de măsura preconizată sunt:

Orașul Cugir:

– strada Victoriei – zona Elit

– strada Râul Mare – zona Podul Roșu

– strada Râul Mic – zona pod Toplițan

– strada Nicolae Copernic – zona sub cetate

Localitatea Vinerea:

– strada Câmpul Pâinii – zona sens giratoriu Șibot

– strada Principală – zona sens giratoriu Calea ferată

– strada Deal – zona pășune

– strada Culturii – zona Calea ferată

– strada Șantierului – zona Calea ferată

Inspectoratului de Poliție Județean Alba-Serviciul Rutier și-a dat acordul privind planul de modificare a semnalizării rutiere pe străzile orașului Cugir și ale localității Vinerea, prin montarea indicatoarelor de interzicere a accesului vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone.

Potrivit reprezentanților administrației locale din Cugir, restricţionarea traficului din punct de vedere al tonajului este justificată de:

– necesitatea asigurării unui nivel ridicat de siguranţă a traficului rutier şi pietonal;

– necesitatea conservării şi protejarii mediului ambiant;

– necesitatea diminuării disconfortului produs riveranilor;

– necesitatea protejării şi administrării eficiente a infrastructurii rutiere.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI