A spart ușa, a intrat cu forța în apartament și a făcut ca fosta soție și copilul acesteia să sară pe geam: Ce a decis Judecătoria Sebeș

Un conflict pornit pe fondul unei relații destrămate a degenerat, în vara anului 2023, în două episoade de violență și distrugeri. Într-unul dintre ele, un bărbat a forțat ușa apartamentului în care locuia fosta sa soție și a pătruns în interior, determinând-o pe aceasta și pe fiul ei minor să fugă pe geam. Într-un alt incident, cu câteva săptămâni înainte, același bărbat spărsese un geam al locuinței.

După aproape trei ani de proceduri judiciare, în 28 iulie 2026, Judecătoria Sebeș a pronunțat condamnarea.

Povestea care a ajuns în fața instanței a început după destrămarea unei căsnicii. Inculpatul și fosta sa soție se căsătoriseră în august 2022, însă câteva luni mai târziu aceasta a părăsit domiciliul conjugal și s-a mutat cu chirie. Divorțul a fost pronunțat definitiv în iunie 2023.

La scurt timp după divorț, relația dintre cei doi avea să genereze două incidente care au ajuns în atenția poliției și, ulterior, a instanței.

Primul s-a produs la 23 iunie 2023. Cei doi au discutat prin mesaje despre o posibilă împăcare, iar bărbatul a mers la locuința fostei soții. I s-a permis accesul în apartament, însă discuția nu a avut deznodământul dorit de acesta.

Potrivit probelor analizate de judecători, pe fondul consumului de alcool și al refuzului femeii de a relua relația, inculpatul a devenit agresiv și a lovit cu pumnul un geam termopan al unei uși interioare, pe care l-a spart.

În urma loviturii, bărbatul s-a rănit la mână și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Poliția a intervenit, iar comportamentul violent a determinat emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

O martoră a relatat că l-a văzut pe inculpat alergând-o pe femeie pe scările blocului și că, ulterior, aceasta ștergea urmele de sânge rămase pe casa scării. Polițiștii l-au scos pe bărbat din locuință, acesta având mâna bandajată.

Episodul mult mai grav s-a produs în seara zilei de 15 iulie 2023, în jurul orei 20:30.

Inculpatul s-a prezentat la apartamentul în care locuia fosta sa soție împreună cu fiul ei, în vârstă de 13 ani. A cerut să intre, însă femeia a refuzat și a sunat la 112.

Refuzul a declanșat însă o nouă reacție violentă. Conform situației de fapt reținute de instanță, bărbatul a început să lovească ușa metalică de acces cu pumnii și picioarele și s-a împins cu umărul în aceasta. Ușa a fost deteriorată, iar inculpatul a reușit în cele din urmă să o forțeze și să pătrundă în apartament, deși persoanele aflate în interior încercau să îl împiedice.

Pentru a scăpa, femeia și fiul său au recurs la o soluție extremă: au sărit pe geamul apartamentului situat la parter și au fugit, în timp ce au solicitat ajutorul poliției.

O vecină, martoră în dosar, a povestit că a auzit zgomotele și, uitându-se prin vizor, l-a văzut pe bărbat lovind ușa cu pumnii și picioarele și cerându-i femeii să deschidă. Martora a apelat, la rândul ei, serviciul de urgență.

După ce a intrat în locuință și a rămas singur, inculpatul a continuat distrugerile. A trântit pe podea televizorul LCD al femeii, spărgându-i ecranul. Polițiștii ajunși la fața locului l-au preluat pe bărbat și l-au condus la sediul poliției, fiind descris în actele întocmite drept o persoană agresivă verbal și fizic.

Instanța a analizat declarațiile persoanelor vătămate, declarațiile martorilor, procesele-verbale de cercetare la fața locului și planșele fotografice, precum și declarațiile inculpatului. Distrugerile provocate ușii și televizorului au fost fixate fotografic.

În cazul incidentului din 15 iulie, inculpatul a recunoscut că a intrat în apartament forțând ușa și că a distrus televizorul. A susținut însă că nu ar fi lovit ușa cu piciorul și că aceasta era deja deteriorată. În privința incidentului din 23 iunie, bărbatul a declarat inițial că nu își amintea exact ce s-a întâmplat, întrucât consumase alcool, însă a recunoscut și regretat fapta.

Ulterior, în fața instanței, după reluarea procedurilor judiciare, inculpatul a recunoscut faptele și a solicitat judecarea cauzei în procedura simplificată.

Dosarul a avut un parcurs judiciar complicat. Cauza fusese trimisă în judecată în septembrie 2023. Cercetarea judecătorească a început în 2024, când au fost audiate persoanele vătămate și martorii, iar instanța a solicitat și informații privind cazierul și situația inculpatului. Procesul a fost însă reluat după ce, în iunie 2025, instanța a constatat nulitatea absolută a procedurii de cameră preliminară și a dispus reluarea acesteia de la început.

În ianuarie 2026, inculpatul a recunoscut faptele și a cerut aplicarea procedurii simplificate. Instanța a admis solicitarea.

Un alt element important al procesului a fost recuperarea prejudiciului. Una dintre persoanele vătămate a declarat că și-a recuperat prejudiciul, că nu mai are pretenții și și-a retras plângerea. În aceste condiții, instanța a constatat că, pentru anumite acte de distrugere, retragerea plângerii prealabile înlătură răspunderea penală.

La stabilirea pedepsei, judecătorii au pus accent pe modul în care au fost comise faptele și pe conduita inculpatului.

Judecătoria Sebeș a apreciat că acțiunile au fost generate de răzbunare, gelozie, frustrare și problemele din relația de familie, fiind amplificate de consumul de alcool.

Judecătorii au reținut că reacția inculpatului a fost impulsivă și necontrolată și că acesta a demonstrat o tendință de a reacționa agresiv în situații de frustrare. Mai mult, instanța a avut în vedere și antecedentele sale. Bărbatul era recidivist și avusese anterior o condamnare la 8 ani de închisoare, din executarea căreia fusese liberat condiționat în 2017. În 2023 primise și o amendă penală de 4.800 de lei.

În trecut fusese emis și un ordin de protecție împotriva sa, iar după incidentul din 23 iunie 2023 a fost emis un nou ordin provizoriu de protecție. Judecătorii au remarcat inclusiv comportamentul manifestat de inculpat în timpul procesului: inițial a avut o atitudine necooperantă, iar în sala de judecată a avut un comportament descris ca agresiv și sfidător. Potrivit sentinței, a refuzat legitimarea, a încălcat măsurile stabilite pentru buna desfășurare a ședinței, a părăsit în repetate rânduri sala, a vorbit la telefon și a fost necesară evacuarea sa din sala de judecată.

Ulterior, după reluarea procedurii, inculpatul și-a schimbat poziția și a recunoscut faptele. Pentru distrugerea televizorului, instanța a stabilit o pedeapsă de 6 luni de închisoare. Pentru pătrunderea fără drept în apartamentul în care se aflau fosta soție și copilul acesteia, inculpatul a primit o altă pedeapsă de 6 luni de închisoare, pentru violare de domiciliu. Cele două pedepse au fost contopite, instanța aplicând pedeapsa cea mai grea de 6 luni și adăugând un spor de 2 luni. Rezultatul: 8 luni de închisoare. La această pedeapsă se adaugă amenda penală de 4.800 de lei stabilită printr-o condamnare anterioară, instanța dispunând ca pedeapsa rezultantă să fie executată în regim penitenciar.

Pentru unele dintre actele de distrugere reținute inițial în dosar, procesul penal a fost însă închis ca urmare a retragerii plângerii prealabile de către persoana vătămată.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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