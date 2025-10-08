A murit Marius Keseri. Bateristul emblematic al trupei Direcția 5 a încetat din viață la 60 de ani, după o carieră de 30 de ani în muzica românească

A murit Marius Keseri. Bateristul emblematic al trupei Direcția 5 a încetat din viață la 60 de ani

Marius Keseri, bateristul trupei Direcția 5, a încetat din viață la vârsta de 60 de ani, au anunțat miercuri membrii formației pe pagina oficială de Facebook. „Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet! RIP Marius Keseri”, au transmis aceștia. Până în prezent, nu au fost oferite detalii despre cauzele decesului.

Cunoscut colegilor și prietenilor sub porecla „Tete”, Keseri a contribuit la succesul unor piese emblematice ale formației, precum „Am nevoie de tine”, „Obsesia”, „Primul meu sărut” sau „Vreau să mă îndrăgostesc”.

El a început colaborarea cu Direcția 5 în urmă cu trei decenii, iar după o pauză discografică de patru ani, trupa a revenit în 1998 cu single-ul „Altul mai bun”, urmat de albumul „Superstar” în 1999.

Înainte de a se alătura formației conduse de Marian Ionescu, Keseri a colaborat cu mai multe trupe importante din muzica românească, printre care Voltaj, Quartz, Vali Sterian și Compania de Sunet, dar și cu formația rock Hardton din Târgoviște, potrivit DigiFM.

La începutul anilor ’90, Direcția 5 era formată din Marian Ionescu (bas), Marius Keseri (tobe), Nicu Damalan (chitară) și Cristi Enache (voce). De-a lungul timpului, componența s-a schimbat, însă Keseri a rămas constant în postura de baterist.

Și colegii din industria muzicală i-au adus un ultim omagiu, inclusiv solistul trupei Trooper, Alin „Coiotu’” Dincă, care a transmis un mesaj de adio pe rețelele sociale.

Sursa foto: Facebook – Directia 5

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI