A murit Marius Keseri. Bateristul emblematic al trupei Direcția 5 a încetat din viață la 60 de ani, după o carieră de 30 de ani în muzica românească
A murit Marius Keseri. Bateristul emblematic al trupei Direcția 5 a încetat din viață la 60 de ani
Marius Keseri, bateristul trupei Direcția 5, a încetat din viață la vârsta de 60 de ani, au anunțat miercuri membrii formației pe pagina oficială de Facebook. „Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet! RIP Marius Keseri”, au transmis aceștia. Până în prezent, nu au fost oferite detalii despre cauzele decesului.
Cunoscut colegilor și prietenilor sub porecla „Tete”, Keseri a contribuit la succesul unor piese emblematice ale formației, precum „Am nevoie de tine”, „Obsesia”, „Primul meu sărut” sau „Vreau să mă îndrăgostesc”.
El a început colaborarea cu Direcția 5 în urmă cu trei decenii, iar după o pauză discografică de patru ani, trupa a revenit în 1998 cu single-ul „Altul mai bun”, urmat de albumul „Superstar” în 1999.
Înainte de a se alătura formației conduse de Marian Ionescu, Keseri a colaborat cu mai multe trupe importante din muzica românească, printre care Voltaj, Quartz, Vali Sterian și Compania de Sunet, dar și cu formația rock Hardton din Târgoviște, potrivit DigiFM.
La începutul anilor ’90, Direcția 5 era formată din Marian Ionescu (bas), Marius Keseri (tobe), Nicu Damalan (chitară) și Cristi Enache (voce). De-a lungul timpului, componența s-a schimbat, însă Keseri a rămas constant în postura de baterist.
Și colegii din industria muzicală i-au adus un ultim omagiu, inclusiv solistul trupei Trooper, Alin „Coiotu’” Dincă, care a transmis un mesaj de adio pe rețelele sociale.
Sursa foto: Facebook – Directia 5
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Drumuri pline de gropi și legi învechite: Comisia Europeană avertizează România că pune viețile șoferilor în pericol
Comisia Europeană cere explicații României: infrastructura rutieră este sub orice standard, iar legislația nu protejează șoferii Comisia Europeană a anunțat declanșarea procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva României și Franței, cerând celor două state să-și armonizeze legislația națională cu normele europene privind siguranța infrastructurii rutiere. Decizia marchează începutul formal al procedurii de infringement, prin […]
Sprijin financiar oferit de MAE familiilor fără posibilități pentru repatrierea celor dragi decedați în străinătate. Legea a fost adoptată de Camera Deputaților
Sprijin financiar oferit de MAE familiilor fără posibilități pentru repatrierea celor dragi decedați în străinătate. Legea a fost adoptată, astăzi, de Camera Deputaților Ministerul Afacerilor Externe (MAE) va putea utiliza integral taxele obținute din serviciile notariale prestate pentru persoane fizice sau juridice străine, pentru a acoperi cheltuielile de repatriere a cetățenilor români decedați în străinătate, […]
Ministrul Culturii trimite angajații în concediu fără plată și blochează achiziția de cărți în instituțiile culturale
Ministrul Culturii trimite angajații în concediu fără plată și blochează achiziția de cărți în instituțiile culturale, obligând instituțiile să se adapteze rapid la restricțiile financiare Ministrul Culturii, Demeter Andras, le-a cerut recent instituțiilor din subordine să trimită angajații în concediu fără plată, motivând că fondurile ministerului mai ajung doar pentru plata salariilor din luna octombrie. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
A murit Marius Keseri. Bateristul emblematic al trupei Direcția 5 a încetat din viață la 60 de ani, după o carieră de 30 de ani în muzica românească
A murit Marius Keseri. Bateristul emblematic al trupei Direcția 5 a încetat din viață la 60 de ani Marius Keseri,...
Drumuri pline de gropi și legi învechite: Comisia Europeană avertizează România că pune viețile șoferilor în pericol
Comisia Europeană cere explicații României: infrastructura rutieră este sub orice standard, iar legislația nu protejează șoferii Comisia Europeană a anunțat...
Știrea Zilei
FOTO | Gest IMPRESIONANT al unei tinere mămici din Alba, însărcinată cu al doilea copil: Și-a donat părul pentru copiii bolnavi de cancer. ,,Am simțit că e momentul să dăruiesc și eu o parte din mine”
Gest IMPRESIONANT al unei tinere mămici din Alba, însărcinată cu al doilea copil: Și-a donat părul pentru copiii bolnavi de...
FOTO | Accident MORTAL pe DJ 151D, între două autoturisme și o motocicletă: Două persoane și-au pierdut viața
Accident MORTAL pe DJ 151D, între două autoturisme și o motocicletă: Două persoane și-au pierdut viața Două autoturisme și o...
Curier Județean
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupele A negativ și AB pozitiv: „La aceste grupe stocurile sunt foarte mici, iar pacienții cu boli grave au nevoie in continuare de transfuzie de sânge pentru a supraviețui”
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupele A negativ și AB pozitiv Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba...
VIDEO | Deținerea sau utilizarea petardelor din categoria P1 și T1, considerate INFRACȚIUNI! Amenzile pot ajunge până la 7.500 de lei. Anunțul făcut de de IPJ Alba
Deținerea sau utilizarea petardelor categoria P1, considerate infacțiuni! Modificări legislative importante privind articolele pirotehnice, anunțate de IPJ Alba înainte de...
Politică Administrație
FOTO | 5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate: „Vremuri grele, dar cu realizări minunate”
5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate În comuna Livezile sunt aproape de finalizare...
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!
Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...
Opinii Comentarii
7 octombrie: Ziua internațională a muncii decente. Cum s-a „născut” acest concept și cum a ajuns să fie sărbătorit
7 octombrie: Ziua internațională a muncii decente. Cum s-a „născut” acest concept și cum a ajuns să fie sărbătorit La...
În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma
În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma Creștinii ortodocși îl pomenesc, în data de 6 octombrie,...