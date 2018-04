A murit Adrian Vințan, tânărul din Alba Iulia bolnav de cancer. ”Ai fost un exemplu de ambiție, curaj, atitudine și speranță împotriva unui “adversar” nemilos”. ”Drum lin și odihnă veșnică!”

Adrian Vințan, tânărul de 31 de ani din Alba Iulia, bolnav de cancer de piele, al cărui caz a stârnit mobilizare în rândul întregii comunități și nu numai, s-a stins când primise o nouă șansă la viață. Deși cu ajutorul oamenilor cu suflet reușise să strângă cei 75.000 de euro pentru perfuziile ”vindecătoare”, cum îi plăcea lui să le numească, din păcate, nici acestea nu l-au putut salva. A apucat să facă 3 perfuzii din 4, s-a luptat cu toată puterea să învingă boala, dar din păcate cancerul în metastază nu a putut fi oprit.



Anunțul că Adrian Vințan s-a stins viață a fost făcut chiar pe pagina campaniei ”Împreună pentru Adrian Vințan!”:

”Este o zi foarte grea și tristă pentru noi. Am avut multe speranțe, dar din păcate destinul nu-l putem controla.

Eroul nostru Adrian, a plecat azi spre Ceruri după o luptă grea și îndelungată cu această boală necruțătoare.

Pentru toți cei care l-au cunoscut și vor să îi aducă un ultim omagiu, o vor putea face duminică 29.04.2018, începând cu ora 13:30 la Capela Eternitas (cimitirul de la gară) – Alba Iulia

Drum lin și odihnă veșnică, scumpul nostru!”, se arată în postare.

”Ai fost un exemplu de ambitie, curaj, atitudine si speranta impotriva unui “adversar” nemilos. Din păcate viața a mai demonstrat o dată cât de nedreaptă si crudă e, iar lupta ta s-a sfârșit trist pentru noi toți.

Îmi pare rău că nu am putut să te ajut mai mult sau poate mai repede. Îmi pare rău că nu am reusit să ajung să te si văd inainte să “pleci”.

Rămâi în memoria mea cu zâmbetul pe față , optimist și bine dispus. Sper că acum ai reusit să îți găsești liniștea. Dumnezeu să te odihnească”, a scris într-un mesaj pe facebook Horică Udrea, unul dintre albaiulienii care l-au susținut pe Adrian și s-a implicat în campanii.



Ultimul mesaj al lui Adrian Vințan pe Facebook, din data de 31 martie:

”Heeeello oameni dragi! Stand acum in spital dupa a 3-a perfuzie vindecatoare, mi-am dat seama ca nu v-am mai tinut la curent cu starea mea. Pana acum dupa aceste 3 perfuzii pot sa spun ca ma simt bine. Mai am nopti in care nu ma odihnesc destul, dar recuperez peste zi 😁. Zilnic se gaseste cineva dintre voi sa imi scrie si ma bucur enorm; primesc energie pozitiva pentru a lupta in continuare. Va multumesc pentru suportul vostru continuu si sa ne auzim cu vesti bune!!! Sa aveti o zi insorita de primavara”