A lovit un copac și apoi s-a ascuns acasă: Un șofer beat criță a fost prins de polițiștii din Alba după ce a provocat un accident pe DJ 704K

A lovit un copac și apoi s-a ascuns acasă: Un șofer beat criță, cu alcoolemie uriașă de 1,52 mg/l, a fost prins de polițiștii din Alba după ce și-a făcut praf mașina într-un copac și un gard pe DJ 704K

Un bărbat de 42 de ani din comuna Săliștea a fost reținut de polițiștii din Alba, după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului. Mașina pe care o conducea a ieșit de pe carosabil, lovind un copac și un gard, iar testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 1,52 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 2 septembrie 2025, polițiștii Secției de Poliție Rurală Vințu de Jos au fost informați cu privire la faptul că, între localitățile Săliștea și Vinerea, un autoturism este condus haotic.

Polițiștii au depistat, pe DJ 704K, în afara părții carosabile, autoturismul în cauză, care era proiectat într-un copac și un gard de lemn, iar la scurt timp, au identificat conducătorul acestuia, la adresa de domiciliu.

Conducătorul auto de 42 de ani, din comuna Săliștea a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 1,52 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența băuturilor alcoolice și au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de bărbat.

Cercetările sunt continuate.

