A intrat în curtea unei femei și a spart ușa și un geam termopan: Bărbat de 30 de ani, din Ocna Mureș, REȚINUT de polițiști pentru distrugere și violare de domiciliu

Un bărbat de 30 de ani, din Ocna Mureș, a fost reținut de polițiști pentru distrugere și violare de domiciliu după ce a intrat în curtea unei femei din localitate și a spart ușa și un geam.

Potrivit IPJ Alba, la data de 7 martie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Orașului Ocna Mureș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 30 de ani, din orașul Ocna Mureș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de distrugerea și violarea de domiciliu.

Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 6/7 martie 2026, bărbatul ar fi pătruns în curtea unei femei, în vârstă de 54 de ani, din Ocna Mureș, și, folosind un obiect contondent, ar fi spart geamul de la ușa de acces în imobil și un geam termopan.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugerea și violarea de domiciliu.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI