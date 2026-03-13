A început distribuirea cardurilor de carburant pentru persoanele cu dizabilități din județul Alba prin servicii de curierat: Precizările DGASPC Alba

A început distribuirea cardurilor de carburant pentru persoanele cu dizabilități din județul Alba prin servicii de curierat

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Alba a anunțat, vineri, 13 martie 2026, demararea procesului de distribuire a bonurilor valorice pe suport electronic (card de carburant), destinate persoanelor cu dizabilități care au optat pentru această modalitate de acordare a drepturilor de transport.

Măsura vizează eficientizarea procedurilor administrative și facilitarea accesului beneficiarilor la drepturile legale, fără a mai fi necesară deplasarea acestora la sediul instituției.

Beneficiarii acestei etape sunt persoanele cu certificat de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat care au depus cereri în cursul lunii februarie 2026 și au solicitat acordarea bonurilor valorice pe suport electronic, aceeași procedură urmând a fi aplicată și pentru restul cererilor depuse în cursul lunii martie, imediat ce noile carduri de carburant vor fi emise.

Pentru a asigura o coordonare optimă, distribuirea cardurilor de carburant se va realiza prin intermediul serviciilor de curierat, la adresele de domiciliu/reședință a persoanelor cu dizabilități. Reprezentanții firmei de curierat vor contacta telefonic fiecare beneficiar (sau reprezentantul legal al acestuia) în prealabil, în vederea stabilirii intervalului orar pentru predarea documentelor și confirmării prezenței la adresă.

Conform legislației în vigoare, valoarea sprijinului anual este de 1.500 lei pentru persoanele cu handicap grav și 750 lei pentru persoanele cu handicap accentuat. Alimentarea cardurilor de carburant se realizează:

*Semestrial, în cazul certificatelor de încadrare în grad de handicap cu valabilitate permanentă;

*Trimestrial sau proporțional cu perioada de valabilitate, în cazul certificatelor cu termen limitat.

„Precizăm că aceste instrumente de plată nu permit retrageri de numerar și nu pot fi preschimbate în bani, cardurile de carburant fiind destinate exclusiv decontării cheltuielilor pentru alimentarea cu carburant sau a mijloacelor de transport electrice.

În situația pierderii sau furtului cardului, titularul sau reprezentantul legal are obligația de a notifica de îndată DGASPC Alba pentru blocarea și anularea acestuia. Ulterior, instituția poate proceda la emiterea unui nou card de carburant, în baza unei solicitări oficiale.

Pentru informații suplimentare, persoanele interesate se pot adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba la tel: 0258 – 833 230, 0358 – 401448 sau la sediul instituției din Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, Alba Iulia”, au transmis reprezentanții DGASPC Alba.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

