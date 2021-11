A fost identificată o genă care crește riscul de deces din cauza Covid-19 pentru persoanele sub 60 de ani. Ce spun cercetătorii

Octavian Jurma: „Săptămâna viitoare cel târziu, în România incidența va coborî sub 3 la mie la nivel național”

Cel târziu săptămâna viitoare incidența cazurilor de COVID-19, în România, va scădea sub 3 la mie, a declarat medicul Octavian Jurma. Aceasta susține că multă lume deja se uită la târguri de Crăciun, însă este prematur deoarece „am avut astăzi 400 de decese”.

„Am coborât așa cum ne așteptam sub 5.000 de cazuri încă din săptămâna aceasta, asta înseamnă că peste două săptămâni cazurile în ATI vor coborî sub 1.500 și vom intra în zona în care putem scoate din carantină spitalele. (…) Pentru noi, pare deja că am intrat într-o zonă de relaxare, foarte multă lume se uită la târguri de Crăciun, e atmosfera asta festivă… E un pic prematur, pentru că am avut 400 de decese astăzi (marți – n.r.) și vom continua cu sute de morți pe zi. Un român moare la fiecare 5 minute, deci nu e o situație chiar așa să ne pemită să uităm de pandemie”, a spus Octavian Jurma la emisiunea Marius Tucă Show de la Aleph News.

Acesta spune că până la Crăciun, dacă va continua această rată de scădere, majoritatea județelor vor ajunge în scenariul verde și vor fi, probabil, sub 2.500 de cazuri pe zi.

„Deschiderea școlii este o măsură de relaxare care trebuia să preceadă celelalte măsuri de relaxare, care mă aștept să urmeze pe măsură ce situația epidemiologică se va îmbunătăți și prrobabil că, dacă nu săptămâna asta, săptămâna viitoare cel târziu, în România incidența va coborî sub 3 la mie la nivel național și probabil că vom auzi discursuri: nu mai avem nevoie nici de certificatul verde, putem să ne relaxăm și fără vaccinare, recapitularea scenariului politic din scenariul 3 și din păcate asta ne duce la discuția despre valul 5”, a mai afirmat medicul.

Octavian Jurma susține că faza descendentă de acum este „exagerată” de scăderea numărului de teste efectuate.

„Ne aflăm în continuare într-o fază rapid descendentă, semnificativ exagerată de scăderea numărului de teste, care a ajuns la cote ridicule, la nivel național se testează, sunt zile în care se testa mai mult doar în București anul trecut în aceeași perioadă, dar și cu acestea se vede o scădere treptată a numărului în spitale, care va continua. Lucrurile în spitale se vor degreva în luna decembie, cam la două săptămâni după această scădere pe care o vedem în continuare. Numărul de cazuri este în continuare foarte mare, apropiat de vârful din valul 3, deci încă este prematur să spunem că am ieșit din val. Situația este în continuare foarte, foarte gravă în spitalele noastre, dar prognoza este pozitivă în continuare”, a mai spus medicul, la Aleph News.

El a vorbit despre valul patru ca despre o stare de „anarhie medicală”: „În valul 4 am intrat într-o stare care se poate numi de anarhie medicală. Atât de flagrant, de la cel mai înalt nivel al statului s-a contrazis autoritatea medicală, reprezentată chiar de instituțiile statului, discutăm aici de ordine DSP și INSP care au fost considerate doar recomandări de căte politicieni de vârf, miniștri și așa mai departe, până la cetățeni obișnuiți care nici nu se mai obosesc să respecte regulile care sunt impuse”.