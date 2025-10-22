VIDEO | A băut bine, a condus prost: Șofer din Bacău, reținut după ce a intrat cu mașina în șanț, la Blaj
A băut bine, a condus prost: Șofer din Bacău, reținut după ce a intrat cu mașina în șanț, la Blaj
Un tânăr de 23 de ani din județul Bacău a fost reținut de polițiștii din Blaj după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului. Acesta a pierdut controlul mașinii și a ajuns cu autoturismul în șanț, testul etilotest indicând o valoare de 1,05 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Citește și: Șofer ,,beat mangă”, din Galda de Jos, oprit de polițiști în trafic: Ce alcoolemie avea tânărul de 25 de ani
Potrivit IPJ Alba, la data de 21 octombrie 2025, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr de 23 de ani, din localitatea Zemeș, județul Bacău, cercetat pentru conducere sub influența alcoolului.
Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 19/20 octombrie 2025, tânărul de 23 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Alexandru Borza din municipiul Blaj, pe un sector de drum în curbă la stânga, nu ar fi adaptat viteza de deplasare, ar fi pierdut controlul asupra autoturismului și s-ar fi oprit în șanțul de pe marginea părții carosabile. Ulterior, și-a continuat deplasarea spre localitatea Mănărade, fiind identificat și oprit de către polițiștii rutieri.
În urma testării bărbatului, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,05 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.
Cercetările sunt continuate.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Bărbat de 52 de ani, din Gârda de Sus, scos din trafic pentru conducere sub influența alcoolului pe DN 75: Cât a indicat aparatul etilotest
Bărbat de 52 de ani, din Gârda de Sus, scos din trafic pentru conducere sub influența alcoolului Un bărbat din Gârda de Sus a fost suprins conducând sub influența alcoolului pe DN 75. Potrivit IPJ Alba, la data de 21 octombrie 2025, polițiștii Secției 9 de Poliție Rurală de Câmpeni au oprit, pentru control, pe […]
Doi tineri din Daia Română, BĂTUȚI de un bărbat BEAT din Alba Iulia! A fost REȚINUT de polițiști. De la ce a pornit scandalul
Doi tineri din Daia Română, BĂTUȚI de un bărbat BEAT din Alba Iulia! A fost REȚINUT de polițiști Un bărbat de 31 de ani, din Alba Iulia, a fost reținut de oamenii legii după ce ar fi agresat doi tineri, de 19, respectiv 20 de ani, din Daia Română, pe data de 21 octombrie. Din […]
22 octombrie 2025 | Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor” din Blaj, prezent la București la marele spectacol folcloric „Autentic Românesc”
Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor” din Blaj, prezent la București la marele spectacol folcloric „Autentic Românesc” Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor” din Blaj va fi prezent la București la marele spectacol folcloric „Autentic Românesc – Din inimi de români”. Evenimentul este programat la Sala Palatului din Capitală, miercuri, 22 octombrie 2025, de la ora 19.30. Citește și: […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cutremur cu magnitudinea 4,2 în România: Unde s-a produs seismul
Cutremur cu magnitudinea 4,2 în România Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs, miercuri, 22 octombrie 2025, în judeţul Vrancea....
România se află în pragul unei crize demografice: Tinerii și adulții cu experiență profesională aleg să emigreze în număr tot mai mare
România se află în pragul unei crize demografice: Tot mai mulți români pleacă, iar revenirea în țară scade drastic În...
Știrea Zilei
VIDEO | PERCHEZIȚII într-un dosar în care o persoană s-ar fi prezentat în mod FALS ofițer SRI: A recrutat foști combatanți în teatrele de operații și pasionați de arme de foc și i-a trimis în misiuni speciale
PERCHEZIȚII într-un dosar în care o persoană s-ar fi prezentat în mod FALS ofițer SRI: A recrutat foști combatanți în...
VIDEO | Cozi interminabile la moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț: Sunt depuse spre închinare la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia
Cozi impresionante se întind în fața Catedralei Ortodoxe din Alba Iulia. Moaștele Sfântului Dometie cel Milostiv sunt expuse pentru închinare...
Curier Județean
Bărbat de 52 de ani, din Gârda de Sus, scos din trafic pentru conducere sub influența alcoolului pe DN 75: Cât a indicat aparatul etilotest
Bărbat de 52 de ani, din Gârda de Sus, scos din trafic pentru conducere sub influența alcoolului Un bărbat din...
Doi tineri din Daia Română, BĂTUȚI de un bărbat BEAT din Alba Iulia! A fost REȚINUT de polițiști. De la ce a pornit scandalul
Doi tineri din Daia Română, BĂTUȚI de un bărbat BEAT din Alba Iulia! A fost REȚINUT de polițiști Un bărbat...
Politică Administrație
Comunicat de presă PSD Alba: Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică
Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică Partidul Social Democrat a prezentat în cadrul Coaliției...
Clădirea cinematografului din Roșia Montană va fi restaurată. Achiziția pentru executarea lucrărilor, lansată în SEAP
Clădirea cinematografului din Roșia Montană va fi restaurată. Achiziția pentru executarea lucrărilor, lansată în SEAP Primaria Roșia Montană a lansat...
Opinii Comentarii
21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania
21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania Pe 21 octombrie...
21 octombrie – Sfinţii Mărturisitori Ardeleni, care au luptat împotriva impunerii confesiunii greco-catolice
21 octombrie – Sfinţii Mărturisitori Ardeleni, care au luptat împotriva impunerii confesiunii greco-catolice Sfinţii Mărturisitori Ardeleni sunt prăznuiţi pe 21...