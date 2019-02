A ales Spitalul din Alba Iulia imediat după finalizarea rezidențiatului și face naveta la Cluj-Napoca pentru perfecționare

Flavia Tania Cozma (29 de ani), medic specialist reumatolog, originară din Baia Mare, a ales Spitalul Județean de Urgență (SJU) din Alba Iulia imediat după ce și-a finalizat rezidențiatul la Clinica de Reumatologie din Cluj-Napoca, oraș în care revine des pentru simpozioane, congrese sau cursuri profesionale, dorind să fie astfel într-o formare profesională continuă.

Dr. Flavia Tania Cozma este unul dintre cei unsprezece medici care au ales, în 2018, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia.

”Au existat mai multe variante și am ales să-mi depun dosarul pentru concurs la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia după ce am urmărit activitatea din ultimul an și am observat că s-a implicat mult în dezvoltare, atât din punct de vedere al aparaturii și echipamentelor medicale, cât și în ceea ce privește personalul care participă la înfăptuirea actului medical. De asemenea, a contat și distanța relativ mică până la Cluj-Napoca, unde particip frecvent la simpozioane, congrese și alte activități necesare în definirea pregătirii profesionale. Spre exemplu, în prezent urmez un curs de ecografie musculoscheletală”, a spus dr. Flavia Tania Cozma.

A ales reumatologia deoarece încă din timpul facultății – pe care a absolvit-o tot la Cluj-Napoca – a considerat că i se potrivește, fiind preocupată de depistarea, diagnosticarea, tratarea și recuperarea pacienților cu afecțiuni ale aparatului locomotor și a avut deopotrivă o relație foarte bună cu personalul medical din acest domeniu.

”M-am acomodat neașteptat de repede și de bine, am fost primită exemplar, personalul este excepțional, condițiile sunt foarte bune, aparatura medicală este performantă, iar după câteva luni m-am simțit ca și cum aș fi lucrat de 10 ani aici”, a spus dr. Flavia Tania Cozma.