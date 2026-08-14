Sport

David Popovici, primul înotător din istorie care reușește dubla – aur la 100 m și 200 m liber – la trei Campionate Europene

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

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David Popovici, primul înotător din istorie care reușește dubla – aur la 100 m și 200 m liber – la trei Campionate Europene

Performanță uriașă! David Popovici a devenit vineri, 14 august 2026, primul înotător din istorie care reușește dubla – aur la 100 m și 200 m liber – la trei Campionate Europene.

Calificat cu cel mai bun timp în finală la 200 de metri liber la Campionatele Europene de Natație de la Paris, David Popovici a înotat pe culoarul 4, cel al marelui favorit.

Miercuri, 12 august 2026, David Popovici a câștigat pentru a treia oară consecutiv aurul european la 100 m liber, cu un nou record al competiției.

Campion olimpic, mondial și european, David a câștigat medalia de aur cu nou record al competiției, 46,56 secunde.

David Popovici este cel mai tânăr sportiv din istorie care reușește 3 victorii consecutive la Campionatul European de Natație.

sursa foto: TVR

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