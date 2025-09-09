Rămâi conectat

9 septembrie: Evenimente și personalități marcante care au influențat istoria și cultura

Buzdugan Rebecca

acum o oră

9 septembrie: Evenimente importante și personalități marcante care au influențat istoria, cultura și societatea

Ziua de 9 septembrie a adus de-a lungul timpului o mulțime de evenimente interesante și momente care merită amintite. De la întâmplări istorice importante până la nașteri sau decese ale unor personalități marcante, această zi are propriul ei „bagaj” de evenimente care au marcat istoria și cultura lumii.

Printre momentele istorice de pe 9 septembrie se numără încoronarea lui Maria Stuart ca regină a Scoției în 1543, numirea oficială a Statelor Unite de către Congresul Continental în 1776 sau retragerea ocupației rusești de la Sevastopol în 1855. De asemenea, pe această dată au avut loc premiere culturale și decizii importante, cum ar fi debutul piesei „Avarul” de Molière în 1668 sau adoptarea primei convenții internaționale pentru protecția operelor literare și artistice, în 1886.

Ziua de 9 septembrie marchează și nașteri celebre. Printre cei născuți în această zi se numără împărați romani ca Aurelian și Honorius, savantul italian Luigi Galvani sau scriitorul rus Lev Tolstoi. În vremurile mai recente, această zi îi aduce pe scena lumii pe actorii Hugh Grant și Adam Sandler, cântărețul Michael Bublé, gimnasta Gina Gogean sau actrița Michelle Williams, dar și pe fotbalistul român Silviu Lung.

Pe de altă parte, 9 septembrie este și o zi în care ne amintim de personalități care ne-au părăsit. Printre acestea se numără Regele William I al Angliei, pictorul Henri de Toulouse-Lautrec, liderul chinez Mao Zedong sau actorul american James Earl Jones. România a pierdut în această zi figuri importante precum actorul Matei Millo, poeta Matilda Cugler-Poni, matematicianul Octav Mayer sau fotbalistul Florin Ganea.

