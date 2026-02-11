9 – 15 februarie 2026 | Acțiuni pentru siguranța rutieră în județul Alba. Polițiștii desfășoară controale pentru verificarea transporturilor publice de persoane și mărfuri

Șoferii care depășesc neregulamentar pe drumurile din Alba, ”vânați” cu ajutorul unui elicopter dotat cu sistem de tip FLIR: Polițiștii au reținut 3 permise Polițiștii rutieri au desfășurat la data de 10 februarie 2026, o acțiune, pe raza județului Alba, cu sprijinul unui echipaj din cadrul Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, în […]