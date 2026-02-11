Curier Județean

9 – 15 februarie 2026 | Acțiuni pentru siguranța rutieră în județul Alba. Polițiștii desfășoară controale pentru verificarea transporturilor publice de persoane și mărfuri

Polițiștii rutieri din Alba derulează, în perioada 9 – 15 februarie 2026, o amplă campanie de controale în trafic, vizând transporturile publice de persoane și mărfuri. 

Acțiunea, parte a operațiunii „Truck & Bus”, urmărește reducerea riscului de accidente și creșterea gradului de siguranță pe drumurile din județ.

,,Acțiuni pentru siguranța rutieră în județul Alba – Truck & Bus 

În perioada 9 – 15 februarie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba desfășoară acțiuni în trafic pentru verificarea transporturilor publice de persoane și mărfuri.

Scopul acestor activități este creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor de circulație. 

Conduceți responsabil și respectați regulile de circulație”, a transmis IPJ Alba.

