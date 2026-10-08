Curier Județean

8 octombrie 2026 | Prețurile la benzină și motorină la Alba Iulia: Cât costă carburanții astăzi în oraș

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Prețurile la benzină și motorină la Alba Iulia: Cât costă carburanții astăzi în oraș

Prețul motorinei standard a scăzut ușor joi, 8 octombrie 2026, în mai multe orașe mari din țară. Șoferii plătesc cu câțiva bani mai puțin pentru un litru de diesel față de ziua precedentă, în timp ce benzina standard și-a menținut, în general, prețul.

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Prețul carburanților în Alba Iulia, joi, 8 octombrie 2026: 

OMV:

  • Motorină – 10.92 lei
  • Benzină – 10.17 lei

Petrom:

  • Motorină – 10.86 lei
  • Benzină – 10.11 lei

Lukoil

  • Motorină – 10.97 lei
  • Benzină – 10.15 lei

Mol:

  • Motorină – 10.92 lei
  • Benzină – 10.17 lei

Rompetrol:

  • Motorină – 10.92 lei
  • Benzină – 10.17 lei

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 3.9%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 19.0 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru a crescut cu 6.6% ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 34.0 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

Foto: Arhivă (rol ilustrativ)

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