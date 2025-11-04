8 noiembrie 2025 | Târgul Cepei revine la Teiuș: Comercianții și producătorii locali vor întâmpina vizitatorii cu bunătăți de sezon

Târgul Cepei revine la Teiuș: Comercianții și producătorii locali vor întâmpina vizitatorii cu bunătăți de sezon

Primăria orașului Teiuș organizează, sâmbătă, 8 noiembrie 2025, Târgul tradițional al Cepei, un eveniment dedicat comunității și tradițiilor locale. Centrul orașului și Piața Agroalimentară vor fi animate de producători și comercianți din zonă, care vor oferi ceapă, legume, dulciuri, produse tradiționale și obiecte de artizanat.

Târgul, care începe de vineri, 7 noiembrie, după-amiaza, aduce an de an zâmbete și voie bună, fiind o ocazie pentru teiușeni și vizitatori să petreacă timp împreună și să se bucure de aromele și culorile toamnei.

Evenimentul se desfășoară în centrul orașului Teiuș și în Piața Agroalimentară, oferind ocazia de a descoperi produsele locale și de a celebra comunitatea într-un cadru festiv.

„Vă așteptăm să petrecem împreună aceste zile de toamnă frumoasă, cu bunătăți, tradiție și comunitate!”, transmit reprezentanții primăriei.

