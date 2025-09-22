70.000 de lei pe lună, cea mai mare pensie specială din România. Cum arată și cât vine din contribuții

Sistemul pensiilor speciale din România continuă să fie printre cele mai controversate subiecte, iar ultimele cifre arată de ce. Cea mai mare pensie de serviciu din țară a ajuns la 69.343 de lei pe lună, adică aproape 14.000 de euro.

Doar o mică parte din această sumă provine din contribuțiile proprii. Mai exact, 21.085 de lei (adică 30%) vin din partea contributivă, în timp ce restul de 48.258 de lei (70%) sunt bani dați direct din bugetul de stat.

Diferența uriașă între ce se adună de la contribuabili și ce vine de la stat stârnește multe discuții despre cât de echitabile sunt aceste pensii.

În paralel, pensiile magistraților rămân printre cele mai mari din țară. Media lor este de 25.356 de lei, adică de zece ori mai mare decât salariul mediu pe economie și de 25 de ori mai mare decât o pensie obișnuită, care abia depășește 2.700 de lei.

O altă diferență mare este vârsta la care magistrații se pot pensiona: doar 47 de ani, mult mai devreme decât în majoritatea statelor europene.

Spre comparație, în Austria, Belgia sau Bulgaria vârsta de pensionare este 65 de ani, în Franța, Germania și Grecia e 67 de ani, iar în Italia, Finlanda și Slovenia ajunge la 70 de ani. Acest decalaj stă la baza discuțiilor despre reformarea sistemului pensiilor speciale.

Ce vrea reforma pensiilor speciale

Guvernul a venit cu un pachet de măsuri care vizează:

* ridicarea vârstei de pensionare la 65 de ani pentru magistrați;

* creșterea vechimii minime în muncă de la 25 la 35 de ani;

* limitarea pensiei la 70% din venitul net al ultimei luni de activitate (în loc de 100% până acum);

* o perioadă tranzitorie de 10 ani pentru aplicarea completă a noilor reguli.

Premierul a explicat că „Pensiile în magistratură ajung și la 40-50.000 de lei. Prin reforma pe care o propunem va exista o perioadă tranzitorie de 10 ani la sfârșitul căreia pensionarea se va face la 65 de ani. Vechimea în muncă va crește de la 25 de ani la 35 de ani.

Până acum cuantumul pensiei era de 100%, am plafonat la 70% din venitul net pe ultima lună. Chiar și cu această scădere pensiile magistraților rămân considerabile. E greu să afirme cineva că o pensie medie de 14.000 de lei nu asigură independența și respectul de care un magistrat are nevoie.”

Reforma a stârnit reacții puternice. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a avertizat:

„Dacă la CCR, după această pregătire privind reforma pensiilor ocupaționale, nu spun speciale, și mai ales vârsta de pensionare, că aia e reforma. (…) Dacă nu trece de testul constituțional, legitimitatea acestui guvern dispare. Pur și simplu dispare.”

Și liderul USR, Dominic Fritz, a spus:

„Dacă legea privind pensiile magistraților va fi declarată neconstituţională, va fi foarte greu de continuat dacă există o îndoială aşa de mare despre baza constituţională pe care acest Guvern ia decizii.”

Alte pensii și indemnizații speciale

Pe lângă magistrați, în România mai sunt peste 407.000 de beneficiari de pensii și indemnizații speciale. Printre aceștia:

* persoane persecutate din motive politice, cu o indemnizație medie de 1.515 lei;

* eroi-martiri și luptători ai Revoluției, cu indemnizații medii de 2.175 de lei.

Chiar dacă aceste sume sunt mult mai mici decât pensiile magistraților, fac parte din același sistem parțial finanțat de la bugetul de stat.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI