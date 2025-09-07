7 septembrie 2025 | Prima ceremonie militară pentru „bobocii” de la Colegiul Militar din Alba Iulia
Prima ceremonie militară pentru „bobocii” de la Colegiul Militar din Alba Iulia
Cei mai tineri elevi ai colegiului militar albaiulian, elevii claselor a IX-a, au participat, duminică, 7 septembrie 2025, la prima ceremonie militară alături de colegii mai mari.
Citește și: FOTO | Start de an școlar la Colegiul Militar din Alba Iulia: 169 de bobocii au îmbrăcat pentru prima dată uniforma militară
Prezentarea Drapelului de luptă al Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” a reprezentat o adevărată lecție de patriotism, iar momentul solemn le-a arătat celor mai mici dintre liceenii militari ce înseamnă disciplina militară și faptul că începând de acum aparțin marii familii a uniformelor albastre.
Ceremonia militară s-a încheiat cu defilarea efectivelor de elevi.
Chiar dacă pașii le sunt încă stângaci, bobocii au fost foarte motivați și au încercat să se ridice la înălțimea momentului, au transmis reprezentanții Colegiului Militar din Alba Iulia.
foto: elev caporal Iustin Nicolescu/elev fruntaș Robert Popa
