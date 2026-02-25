Actualitate

7 noi centre de expertiză în boli rare certificate în România: „Sunt cazuri complexe, care nu pot fi gestionate fragmentat”

Ioana Oprean

Publicat

acum 38 de minute

în

De

7 noi centre de expertiză în boli rare certificate în România

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a aprobat certificarea a 7 noi centre de expertiză în boli rare. România ajunge astfel la 58 de centre recunoscute oficial la nivel național.

Anunțul a fost făcut miercuri, 25 februarie 2026.

Noile centre aprobate sunt:

*Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași – prin Centrul Regional de Genetică Medicală – pentru boli rare neuromusculare

*Spitalul Clinic „Sf. Maria” București – Secția Reumatologie – pentru boli musculo-scheletale autoimune și autoinflamatorii

*Institutul Clinic Fundeni – Secțiile Neurologie I și II – pentru boli neurologice rare

*Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” București – Secția Clinică Pediatrică II – pentru gastroenterologie pediatrică în boli rare

*Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași – Secția Chirurgie Pediatrică I – pentru anomalii vasculare

*ONCOHELP Timișoara – pentru sindroame oncopredispozante

*Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” București – Secția 5 Pneumologie – pentru boli rare respiratorii

„Bolile rare înseamnă cazuri complexe, care nu pot fi gestionate fragmentat. Au nevoie de centre validate, echipe dedicate și responsabilitate clară în fiecare etapă a îngrijirii.

Fiecare centru a parcurs un proces riguros de evaluare, pe baza unor criterii clare privind competența profesională, activitatea și capacitatea de colaborare în rețea.

Pentru pacienți, asta înseamnă un traseu medical mai bine definit și acces mai rapid la diagnostic și tratament. Pentru sistem, înseamnă standarde unitare și responsabilitate clară.

Obiectivul meu este ca această rețea să funcționeze unitar, conectată la programele naționale și la mecanismele europene, astfel încât fiecare pacient să ajungă mai repede la evaluare și terapie”, a explicat ministrul Sănătății într-o postare pe Facebook.

foto – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași (arhivă, cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

VIDEO | Lup singuratic, filmat într-o pădure din Parcul Natural Apuseni: Imagini inedite, surprinse de rangeri

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

25 februarie 2026

De

Lup singuratic, filmat într-o pădure din Parcul Natural Apuseni: Imagini inedite, surprinse de rangeri Un lup singuratic a fost filmat într-o pădure din Parcul Natural Apuseni, imaginile inedite fiind surprinse de unul din rangeri. Citește și: VIDEO | Imagini SPECTACULOASE în Parcul Natural Apuseni: Cârd de ciute, viței și cerbi tineri, surprins la sfârșit de […]

Citește mai mult

Actualitate

ACCIDENT incredibil: Un copil de 11 ani și-a accidentat mama după ce a pus în mișcare mașina lăsată de aceasta cu cheile în contact

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

25 februarie 2026

De

ACCIDENT incredibil: Un copil de 11 ani și-a accidentat mama după ce a pus în mișcare mașina lăsată de aceasta cu cheile în contact Polițiștii din cadrul Biroul Rutier Sibiu au intervenit, în seara zilei de miercuri, 25 februarie 2026, la un accident rutier produs pe strada Octavian Goga, în apropiere de intersecția cu strada […]

Citește mai mult

Actualitate

Premierul Ilie Bolojan: „Ordonanţa privind reforma în administraţie a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare”

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

25 februarie 2026

De

Ilie Bolojan: „Ordonanţa privind reforma în administraţie a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare” Premierul Ilie Bolojan a anunțat, miercuri, 25 februarie 2026, că Ordonanţa privind reforma în administraţie a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare „Ordonanţa privind reforma în administraţie a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare. Înainte de a pleca […]

Citește mai mult