7 noi centre de expertiză în boli rare certificate în România: „Sunt cazuri complexe, care nu pot fi gestionate fragmentat”

7 noi centre de expertiză în boli rare certificate în România

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a aprobat certificarea a 7 noi centre de expertiză în boli rare. România ajunge astfel la 58 de centre recunoscute oficial la nivel național.

Anunțul a fost făcut miercuri, 25 februarie 2026.

Noile centre aprobate sunt:

*Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași – prin Centrul Regional de Genetică Medicală – pentru boli rare neuromusculare

*Spitalul Clinic „Sf. Maria” București – Secția Reumatologie – pentru boli musculo-scheletale autoimune și autoinflamatorii

*Institutul Clinic Fundeni – Secțiile Neurologie I și II – pentru boli neurologice rare

*Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” București – Secția Clinică Pediatrică II – pentru gastroenterologie pediatrică în boli rare

*Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași – Secția Chirurgie Pediatrică I – pentru anomalii vasculare

*ONCOHELP Timișoara – pentru sindroame oncopredispozante

*Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” București – Secția 5 Pneumologie – pentru boli rare respiratorii

„Bolile rare înseamnă cazuri complexe, care nu pot fi gestionate fragmentat. Au nevoie de centre validate, echipe dedicate și responsabilitate clară în fiecare etapă a îngrijirii.

Fiecare centru a parcurs un proces riguros de evaluare, pe baza unor criterii clare privind competența profesională, activitatea și capacitatea de colaborare în rețea.

Pentru pacienți, asta înseamnă un traseu medical mai bine definit și acces mai rapid la diagnostic și tratament. Pentru sistem, înseamnă standarde unitare și responsabilitate clară.

Obiectivul meu este ca această rețea să funcționeze unitar, conectată la programele naționale și la mecanismele europene, astfel încât fiecare pacient să ajungă mai repede la evaluare și terapie”, a explicat ministrul Sănătății într-o postare pe Facebook.

foto – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași (arhivă, cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI