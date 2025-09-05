Rămâi conectat

Actualitate

6 septembrie 2025 | Restricții de trafic pe Transfăgărășan pentru desfășurarea unei competiții sportive

Ioana Oprean

Publicat

acum 57 de minute

în

De

Restricții de trafic pe Transfăgărășan pentru desfășurarea unei competiții sportive

Au fost anunțate noi restricții de trafic pe Transfăgărășan.

Apulum Agraria 2025

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române a transmis că traficul rutier va fi închis sâmbătă, 6 septembrie 2025, în intervalul orar 07.00 – 18.00, pe DN 7C (Transfăgărășan), între Barajul Vidraru și Bâlea Lac, kilometrii 62-116.

Asta pentru desfășurarea unei competiții sportive de triathlon.

Conducătorii auto sunt sfătuiţi să respecte restricțiile instituite.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Sindicatele din educație cheamă directorii de școli și inspectorii să se alăture protestului de luni, 8 septembrie 2025

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 3 ore

în

5 septembrie 2025

De

Sindicatele din educație cheamă directorii de școli și inspectorii școlari să se alăture protestului de luni, 8 septembrie 2025 Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au transmis un mesaj către directori și inspectori școlari, pe fondul tensiunilor tot mai mari din educație. Organizațiile sindicale atrag atenția că noile măsuri […]

Citește mai mult

Actualitate

5-6 septembrie 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe: Valori termice de până la 36 de grade și disconfort accentuat

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

5 septembrie 2025

De

COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe: Valori termice de până la 36 de grade și disconfort accentuat Alba se numără între județele aflate, joi, 5 septembrie 2025 și vineri, 6 septembrie 2025 sub incidența unor atenționări meteo Cod galben de caniculă, în intervalul orar 12.00-21.00.  Potrivit meteorologilor, vineri (5 septembrie 2025), valul […]

Citește mai mult

Actualitate

Eclipsă totală de Lună pe 7 septembrie 2025: „Luna Sângerie” va colora cerul în roșu timp de aproape o oră

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 3 ore

în

5 septembrie 2025

De

Eclipsă totală de Lună pe 7 septembrie 2025: fenomenul spectaculos al „Lunii Sângerii” va transforma cerul într-un tablou roșu-aprins pentru aproape o oră Pe 7 septembrie 2025, cerul va găzdui un spectacol astronomic rar: o eclipsă totală de Lună, cunoscută și sub numele de „Lună Sângerie”. Este a doua și ultima eclipsă totală de Lună […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 57 de minute

6 septembrie 2025 | Restricții de trafic pe Transfăgărășan pentru desfășurarea unei competiții sportive

Restricții de trafic pe Transfăgărășan pentru desfășurarea unei competiții sportive Au fost anunțate noi restricții de trafic pe Transfăgărășan. Centrul...
Actualitateacum 3 ore

Sindicatele din educație cheamă directorii de școli și inspectorii să se alăture protestului de luni, 8 septembrie 2025

Sindicatele din educație cheamă directorii de școli și inspectorii școlari să se alăture protestului de luni, 8 septembrie 2025 Federația...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 27 de minute

Scene incredibile pe străzile din Alba Iulia: Doi bărbați, fără permis și beți, s-au plimbat cu aceeași mașină furată

Scene incredibile pe străzile din Alba Iulia: Doi bărbați, fără permis și beți, s-au plimbat cu aceeași mașină furată Doi...
Ştirea zileiacum 18 ore

VIDEO | Transapuseana, drumul care străbate culmile Munților Trascău, odinioară pustiu, este asaltat de turiști după asfaltare!

Transapuseana, drumul care străbate culmile Munților Trascău, odinioară pustiu, este asaltat de turiști după asfaltare! Primarul comunei Râmeț, Vasile Raica,...

Curier Județean

Curier Județeanacum o oră

8 septembrie 2025 | Ceremonialul deschiderii anului şcolar 2025-2026 la Colegiul Militar din Alba Iulia, în Piața Cetății

Ceremonialul deschiderii anului şcolar 2025-2026 la Colegiul Militar din Alba Iulia, în Piața Cetății Colegiul Naţional Militar ,,Mihai Viteazul” Alba...
Curier Județeanacum 2 ore

VIDEO | ITM Alba: 30 septembrie 2025, termen limită pentru înregistrarea angajatorilor în REGES-ONLINE. Tutorial

ITM Alba: 30 septembrie 2025, termen limită pentru înregistrarea angajatorilor în REGES-ONLINE Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Alba reamintește angajatorilor...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 4 ore

FOTO | Drum asfaltat, rigole, trotuare pavate și accesuri la proprietăți generoase în satul Totoi din comuna Sântimbru

Drum asfaltat, rigole, trotuare pavate și accesuri la proprietăți generoase în satul Totoi din comuna Sântimbru Este aproape de final...
Politică Administrațieacum 19 ore

Modernizarea iluminatului public continuă la Teiuș: A fost semnat un contract de aproximativ 3 milioane de lei pentru lucrări

Modernizarea iluminatului public continuă la Teiuș: A fost semnat un contract de aproximativ 3 milioane de lei pentru lucrări La...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 7 ore

5 septembrie 1940: România devenea stat legionar. Abdicarea regelui Carol al II-lea duce la instaurarea dictaturii lui Ion Antonescu

5 septembrie 1940: România devenea stat legionar. Abdicarea regelui Carol al II-lea duce la instaurarea dictaturii lui Ion Antonescu În...
Opinii - Comentariiacum 7 ore

5 septembrie, Ziua Internațională a Carității: „Dacă nu poţi să hrăneşti o sută de oameni, atunci hrăneşte unul singur”

5 septembrie, Ziua Internaționala a Carității: „Dacă nu poţi să hrăneşti o sută de oameni, atunci hrăneşte unul singur” Acţiunile...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea