6 septembrie 2025 | Restricții de trafic pe Transfăgărășan pentru desfășurarea unei competiții sportive

Restricții de trafic pe Transfăgărășan pentru desfășurarea unei competiții sportive

Au fost anunțate noi restricții de trafic pe Transfăgărășan.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române a transmis că traficul rutier va fi închis sâmbătă, 6 septembrie 2025, în intervalul orar 07.00 – 18.00, pe DN 7C (Transfăgărășan), între Barajul Vidraru și Bâlea Lac, kilometrii 62-116.

Asta pentru desfășurarea unei competiții sportive de triathlon.

Conducătorii auto sunt sfătuiţi să respecte restricțiile instituite.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

