6 septembrie 2025 | Restricții de trafic pe Transfăgărășan pentru desfășurarea unei competiții sportive
Au fost anunțate noi restricții de trafic pe Transfăgărășan.
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române a transmis că traficul rutier va fi închis sâmbătă, 6 septembrie 2025, în intervalul orar 07.00 – 18.00, pe DN 7C (Transfăgărășan), între Barajul Vidraru și Bâlea Lac, kilometrii 62-116.
Asta pentru desfășurarea unei competiții sportive de triathlon.
Conducătorii auto sunt sfătuiţi să respecte restricțiile instituite.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
