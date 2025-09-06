6 septembrie 2025 | AVARIE în Alba Iulia la rețeaua de distribuție a apei potabile: Ce străzi sunt afectate

SC APA CTTA SA – Sucursala Alba Iulia a anunțat, sâmbătă, 6 septembrie 2025, la ora 10.15, întreruperea furnizării apei potabile în municipiul Alba Iulia, zona cuprinsă între stația de salvare și Bulevardul Horea, și de asemenea pe străzile Albăstrelelor și Violetelor ca urmare a unei avarii produse la rețeaua de distribuție a apei potabile.

Estimare remediere avarie, ora 15.00.

„La reluarea furnizării apei potabile, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate, în acest caz rugăm clienții să utilizeze apa numai în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar acestea, rugăm sa fie semnalate imediat la numărul unic Call Center: 0377 900 400 (L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00), iar în afara programului la numărul de telefon al Dispeceratului

Sucursalei Alba Iulia, la numărul de telefon 0258 810 521/ 0258 810 463, în vederea intervenției.

Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat!”, a precizat compania de apă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI