6 septembrie 2025 | AMENZI de peste 10.000 de lei în Alba Iulia în urma unei acțiuni cu efective mărite a Poliției: Jandarmii i-au sprijinit pe polițiști
Sâmbătă, 6 septembrie 2025, în intervalul orar 20.00-00.00, Poliția Municipiului Alba Iulia a organizat o acțiune cu efective mărite, pe raza municipiului.
Acțiunea a avut drept scop prevenirea și combaterea evenimentelor ce pot afecta siguranța cetățenilor.
În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 131 de verificări de persoane, au fost verificate 81 de autovehicule și au fost constatate 37 de abateri de natură contravențională, dintre care 10 la Legea 61/1991, 26 la normele legale privind circulația pe drumurile publice și una la alte acte normative.
Acestea au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 10.440 de lei.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
