6 septembrie 2025 | Acțiune cu radarul e-SIGUR pe drumurile din Alba: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere!
Acțiune cu radarul e-SIGUR pe drumurile din Alba: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere!
Polițiștii rutieri acționează astăzi, 6 septembrie 2025, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba.
Citește și: 6-7 septembrie 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile. Acestea surprind, în timp real, vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.
Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.
Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier.
sursa: IPJ Alba
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
