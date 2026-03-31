6 milioane de euro pentru ample lucrări de amenajare a zonei centrale și istorice din municipiul Blaj: Bulevardul Republicii va deveni pietonal

Primăria Blaj a lansat, marți, 31 martie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contractare prin licitație publică a lucrărilor de construcții de dezvoltare urbană aferente obiectivului de investiții „Amenajare Bulevardul Republicii și a străzilor adiacente (Popa Șapcă, Astra, Tudor Vladimirescu Tronson 1 și Timotei Cipariu)”.

Valoarea totală estimată a contractului propus este de 29.559.106 de lei (aproxiv 5,8 milioane de euro), fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 29 aprilie 2026.

Municipiul Blaj a elaborat un proiect pentru creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal din zona centrală a orașului, continuând astfel o serie de investiții deja finalizate în acest areal.

Zona de intervenție este situată în zona centrală a orașului, reprezentând un areal cu atractivitate socială, economică și turistică importantă la nivelul municipiului Blaj. Dintre spațiile publice supuse intervenției, bulevardul Republicii este artera principală de tranzit auto și pietonal pe direcția est-vest a orașului. Din acest punct de vedere, bulevardul suferă datorită aglomerării cauzate de traficul auto și a parcărilor existente în lungul traseului său, care afectează în mod negativ activitățile sociale și economice existente aici. Se remarcă lipsa unei viziuni integrate și unitare cu privire la zonificarea funcțională a bulevardului, la mobilitatea generală (auto și pietonale) și lipsa unui concept unitar urbanistic și de detaliu cu privire la amenajările spațiilor destinate pietonilor. Același deficiențe se remarcă și la restul străzilor adiacente din zona propusă de intervenție, în special legate de organizarea locurilor de parcare și de amenajarea unitară și în acord cu statutul zonei centrale a trotuarelor și spațiilor pietonale. Nu în ultimul rând se observă inexistența unei viziuni unitare cu privire la amenajările peisagere și a plantațiilor de aliniament existente, realizate în etape diferite însă fără un concept unitar.

În prezent, toate străzile sunt modernizate cu îmbrăcăminte asfaltică, dar structura rutieră are durata normală de exploatare depășită. Aceasta prezintă pe alocuri degradări de structură de tipul: fisuri și crăpături, faianțări și făgașe, și nu asigură caracteristicile care să sastisfacă traficul rutier actual și de perspectivă. Trama stradală nu asigură o deplasare sigură pentru circulația nemotorizată, în condițiile actuale de trafic. Astfel, circulația bicicliștilor se face pe partea carosabilă sau pe trotuare, fără prioritizarea acesteia, acest fapt putând să ducă la accidente de circulație.

În ceea ce privește circulația pietonală, aceasta se desfășoară și pe carosabil, zona dedicată desfășurării acesteia fiind ocupată de mașinile parcate neregulamentar. Acestea cauzează, inconveniente și pun uneori în pericol pietonii și cicliștii din cauza ocupării inadecvate a spațiului comun de pe șosea și a trotuarelor.

Prin proiect se dorește amenajarea acestor străzi, în acord cu statutul lor de spații publice din zona centrală și istorică a municipiului Blaj. Prin propunerile din proiect se dorește îmbunătățirea accesibilității și confortul pietonilor și a bicicliștilor, încurajându-se în acest fel activitatea recreativă și comercială din zona centrală a orașului.

Prin măsura principală a proiectului, respectiv cea de pietonalizare a bulevardului Republicii se urmărește câștigarea unui spațiu de calitate pentru locuitorii orașului dar și pentru turiști. Componenta socială, culturală și comercială a zonei vor putea fi amplificate semnificativ prin amenajarea unor suprafețe generoase destinate evenimentelor culturale și comunitare sau organizării de târguri temporare. Totodată se reduce semnificativ disconfortul cauzat de traficul de tranzit pe lungimea bulevardului și a unei părți a parcărilor existente, încurajând apariția spațiilor destinate alimentației publice, a comerțului și a serviciilor. Prin amenajarea unei benzi dedicate transportului în comun și a unor piste de biciclete de-lungul bulevardului se încurajează reducerea traficului motorizat cu autoturismul propriu, contribuind la reducerea emisiilor de carbon din oraș.

În cazul străzilor adiacente proiectul are în vedere realizarea de amenajări geometrice ale acestora pentru creșterea siguranței rutiere, inclusiv realizarea semnalizării rutiere și de direcționare către obiectivele turistice și de interes local. Soluția propune regândirea benzilor de circulație pentru asigurarea liniarității acestora și reorganizarea circulației, prin prioritizarea deplasării pietonale. Totodată se propune reducerea aglomerațiilor și congestiilor autovehicolelor parcate pe zonele cu capacități mici de stocare, astfel încât să se îmbunătățească calitatea mediului ambiant prin reducerea poluării.

Se are în vedere amenajarea peisageră a noilor străzi, prin plantații de arbori în aliniament, vegetație decorative, arbuști etc.

