6 decembrie 2025 | „Târgul căciulilor” la Blaj: Sute de ,,căciulari”, dar și mii de vizitatori, la evenimentul cu o tradiție de peste 200 de ani de Sfântul Nicolae
Sute de comercianți și mii de vizitatori vor participa, și în acest an, la tradiționalul „Târg al căciulilor”, care va avea loc sâmbătă, 6 decembrie 2025, la Blaj, cu ocazia sărbătorii de Sfântul Nicolae. Tarabele comercianților vor împânzi Bulevardul Republicii și străzile adiacente, iar circulația rutieră va fi restricționată în zonă, începând de vineri, de la ora 15:00, până sâmbătă seara, la ora 21:00.
Și în acest an sunt așteptați tradiționalii „căciulari”, denumirea populară a comercianţilor de articole din blană, care dau, de altfel, și numele târgului. Alături de aceștia se vor afla comercianți cu o gamă variată de mărfuri: haine, jucării, încălțăminte, produse cosmetice, veselă, obiecte de feronerie, ornamente de Crăciun și, bineînțeles, halvița și turta dulce, care de sute de ani reprezintă deliciul atât al celor mici, cât și al adulților. Toate acestea, alături de nelipsitele tarabe cu mâncare și băutură, care completează spiritul de sărbătoare pe care îl aduce „Târgul căciulilor”!
Atestat documentar de peste 200 de ani, „Târgul căciulilor” este organizat, în fiecare an, cu ocazia sărbătorii de Sfântul Nicolae. Pe vremuri, la „Târgul Căciulilor” de la Blaj se făceau majoritatea cumpărăturilor de iarnă, căciulile şi articolele din blană fiind cele mai căutate, acest eveniment fiind şi cel care stabilea, oarecum, preţul produselor, care era valabil pe tot parcursul anului.
Astăzi, târgul de Moş Nicolae oferă o gamă mult mai amplă de produse, dar rămâne la fel de căutat de vizitatorii din toată zona Târnavelor.
„De peste două sute de ani, în fiecare 6 decembrie, Blajul își cinstește tradițiile prin îndrăgitul «Târg al Căciulilor», organizat cu ocazia sărbătorii de Sfântul Nicolae, manifestare care dă startul sărbătorilor de iarnă la Blaj. Este momentul în care expresia «Ce dă Blajul!» prinde viață, așa cum se întâmpla odinioară, când aici se făceau cele mai importante cumpărături de iarnă și se stabilea prețul produselor valabil pentru întregul an. Timpul a trecut, dar farmecul acestui târg a rămas neschimbat. Comunitatea noastră îl așteaptă cu aceeași bucurie, iar noi continuăm să onorăm această frumoasă tradiție, în care trecutul și viitorul se împletesc armonios”, afirmă primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar.
Pentru „Târgul Căciulilor”, circulația rutieră va fi restricționată începând de vineri, 5 decembrie, ora 15:00, în zona centrală a orașului, respectiv pe Bulevardul Republicii, străzile Astra, Popa Șapcă, Timotei Cipariu, Nicolae Bălcescu, Mitropolit Andrei Șaguna, Episcop Ioan Lemeny și Tudor Vladimirescu (de la „Lupa Capitolina” până la Podul Minciunilor). Traficul rutier va fi reluat, pe aceste străzi, doar în seara zilei de sâmbătă, 6 decembrie, în jurul orei 21:00.
