6-7 septembrie 2025 | Bazinul Olimpic din Alba Iulia, închis temporar pentru public: În ce interval orar este restricționat accesul
6-7 septembrie 2025 | Bazinul Olimpic din Alba Iulia, închis temporar pentru public
Bazinul Olimpic din Alba Iulia va fi închis temporar pentru public.
Anunțul a fost făcut miercuri, 3 septembrie 2025.
„Sâmbătă 06.09.2025 și duminică 07.09.2025, între orele 12:00 și 14:00 bazinul este închis pentru public”, au transmis autoritățile locale.
A fost furnizat și motivul acestei decizii.
În intervalele orare amintite vor avea lloc antrenamente de polo.
