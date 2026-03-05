Curier Județean

6-7 martie 2026 | Înmormântarea Fărșangului, la Rimetea: PROGRAMUL obiceiului-eveniment din localitatea din Alba unde soarele răsare de două ori

Ioana Oprean

Publicat

acum 25 de minute

în

De

Înmormântarea Fărșangului 2026, la Rimetea: PROGRAMUL obiceiului-eveniment din localitatea din Alba unde soarele răsare de două ori

„Înmormântarea Fărşangului”, de la Rimetea, județul Alba, este o tradiţie populară maghiară, veche de mai bine de 300 de ani, în care un alai colorat, asemănător celui de nuntă, condus de muzicanţi, preot, cantor, mire şi mireasă, şi perechile care îi urmează, îmbrăcate în port popular, purtând diferite măşti, colindă tot satul.

„Înmormântarea Fărşangului” este un obicei popular păstrat de secole, pe parcursul căruia sunt îngropate simbolic iarna şi anul vechi.

În frunte se află un grup format exclusiv din băieţi care transportă un sicriu alb în care este închisă, în mod simbolic, iarna. În urma alaiului vin două „fete bătrâne” care bocesc şi trag după ele o rădăcină de copac, simbolizând sterilitatea.

Este un spectacol general, la care iau parte, vrând-nevrând, şi cei care stau deoparte şi cred că sunt „feriţi”, pentru că oricine se poate pomeni mânjit cu „căneală” pe obraji, de la „drăcuşorii” care umblă prin sat, cu degetele pline de funingine.

În final, alaiul se adună la izvorul satului, unde are loc trecerea în revistă a necazurilor şi bucuriilor din anul precedent, precum şi dorinţele pentru noul an. Tot acolo, este analizată şi activitatea primarului şi a celorlalţi responsabili din comună.

Sărbătoarea se încheie cu distrugerea prin lovituri de bâtă a sicriului, simbolizând alungarea duhurilor rele şi a tot ceea ce nu este curat, pentru ca totul să renască în perioada care vine.

Datorită reliefului montan abrupt, în special a Pietrei Secuiului, la Rimetea soarele răsare, dispare după creastă și răsare din nou, fenomen spectaculos observat mai ales la începutul verii. De aceea pare că soarele răsare de două ori.

În 2026 obiceiul-eveniment se va desfășura vineri, 6 martie, și sâmbătă, 7 martie.

Programul este următorul:

*6 martie (vineri)

Locație: Sala de Evenimente Belvedere

21:00 – Petrecere de Fărșang

DJ WOW Events

*7 martie (sâmbătă)

Locație: Centrul localității Rimetea

14:00 – Pornirea alaiului de Fărșang

Locatie: Sala de Evenimente Belvedere

17:30 – Formația de Fanfară din Rimetea

18:00 – Ansamblul de dansuri populare Kincsásó; Ansamblul de dansuri populare Aranykalász; Bartis Zoltán și formația

18:30 – Spectacol de stand-up comedy

Interpreți: Orotvai komák

Bal de Fărşang

Formaţia Kéknefelejcs

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Rareș Alexandru Moldovan, de la Liceul Teoretic Teiuș, performanță obținută la Olimpiada Națională de Geografie, faza județeană: S-a clasat pe locul II

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 minute

în

5 martie 2026

De

Rareș Alexandru Moldovan, de la Liceul Teoretic Teiuș, performanță obținută la Olimpiada Națională de Geografie, faza județeană: S-a clasat pe locul II Elevul Rareș Alexandru Moldovan, din clasa a VIII-a a Liceului Teoretic Teiuș, a obținut Premiul al II-lea la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Geografie. Elevul a fost coordonat în pregătirea pentru competiție […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Au început lucrările de canalizare într-un sat dintre dealuri din Alba: „Este un moment pe care l-am așteptat”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

5 martie 2026

De

Au început lucrările de canalizare într-un sat dintre dealuri din Alba: „Este un moment pe care l-am așteptat” Au început lucrările de canalizare în satul Dumitra, din comuna Sântimbru, a anunțat, joi, 5 martie 2026, primarul Ioan Iancu Popa. Proiectul este realizat cu finanțarea prin Programul „Anghel Saligny” și lucrările se vor întinde pe parcursul […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Primăria Alba Iulia creează alternative de intrare în oraș, pentru a decongestiona traficul: Lucrări de mentenanță pe mai multe străzi

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

5 martie 2026

De

Primăria Alba Iulia creează alternative de intrare în oraș, pentru a decongestiona traficul: Lucrări de mentenanță pe mai multe străzi Echipa Direcției de Întreținere și Administrare a Domeniului Public și Privat din cadrul Primăriei Alba Iulia a început lucrările de mentenanță a carosabilului aferent străzilor Sliven, Viadana și Gilău, pentru a crea o alternativă de […]

Citește mai mult