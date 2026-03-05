6-7 martie 2026 | Înmormântarea Fărșangului, la Rimetea: PROGRAMUL obiceiului-eveniment din localitatea din Alba unde soarele răsare de două ori

Înmormântarea Fărșangului 2026, la Rimetea: PROGRAMUL obiceiului-eveniment din localitatea din Alba unde soarele răsare de două ori

„Înmormântarea Fărşangului”, de la Rimetea, județul Alba, este o tradiţie populară maghiară, veche de mai bine de 300 de ani, în care un alai colorat, asemănător celui de nuntă, condus de muzicanţi, preot, cantor, mire şi mireasă, şi perechile care îi urmează, îmbrăcate în port popular, purtând diferite măşti, colindă tot satul.

„Înmormântarea Fărşangului” este un obicei popular păstrat de secole, pe parcursul căruia sunt îngropate simbolic iarna şi anul vechi.

În frunte se află un grup format exclusiv din băieţi care transportă un sicriu alb în care este închisă, în mod simbolic, iarna. În urma alaiului vin două „fete bătrâne” care bocesc şi trag după ele o rădăcină de copac, simbolizând sterilitatea.

Este un spectacol general, la care iau parte, vrând-nevrând, şi cei care stau deoparte şi cred că sunt „feriţi”, pentru că oricine se poate pomeni mânjit cu „căneală” pe obraji, de la „drăcuşorii” care umblă prin sat, cu degetele pline de funingine.

În final, alaiul se adună la izvorul satului, unde are loc trecerea în revistă a necazurilor şi bucuriilor din anul precedent, precum şi dorinţele pentru noul an. Tot acolo, este analizată şi activitatea primarului şi a celorlalţi responsabili din comună.

Sărbătoarea se încheie cu distrugerea prin lovituri de bâtă a sicriului, simbolizând alungarea duhurilor rele şi a tot ceea ce nu este curat, pentru ca totul să renască în perioada care vine.

Datorită reliefului montan abrupt, în special a Pietrei Secuiului, la Rimetea soarele răsare, dispare după creastă și răsare din nou, fenomen spectaculos observat mai ales la începutul verii. De aceea pare că soarele răsare de două ori.

În 2026 obiceiul-eveniment se va desfășura vineri, 6 martie, și sâmbătă, 7 martie.

Programul este următorul:

*6 martie (vineri)

Locație: Sala de Evenimente Belvedere

21:00 – Petrecere de Fărșang

DJ WOW Events

*7 martie (sâmbătă)

Locație: Centrul localității Rimetea

14:00 – Pornirea alaiului de Fărșang

Locatie: Sala de Evenimente Belvedere

17:30 – Formația de Fanfară din Rimetea

18:00 – Ansamblul de dansuri populare Kincsásó; Ansamblul de dansuri populare Aranykalász; Bartis Zoltán și formația

18:30 – Spectacol de stand-up comedy

Interpreți: Orotvai komák

Bal de Fărşang

Formaţia Kéknefelejcs

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI