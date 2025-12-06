6-7 decembrie 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 6-7 decembrie 2025.
Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, doar dacă este absolut necesar, iar în caz contrar, sunt rugați să se conformeze restricțiilor de trafic stabilite de autorități.
Amplasarea radarelor în perioada 6-7 decembrie 2025
Drumul Naţional 1- Alba Iulia – Sântimbru –– Oiejdea – Galda de Jos – Teiuş – Aiud – Inoc – limită cu judeţul Cluj
Drumul Naţional 1- Sebeş – Cut – Cunţa – limită judeţul Sibiu
Drumul Naţional 7 – Săliştea –– Șibot – limită cu judeţul Hunedoara
Drumul Naţional 67C – Sebeş –Petreşti – Săsciori
Drumul Naţional 74 – Ighiu – Zlatna – Feneş – Abrud –– Bucium Cerbu
Drumul Naţional 75 – Câmpeni – Gârda – Arieşeni
Drumul Naţional 75 – Baia de Arieş – Lupşa
Alba Iulia – Bulevardul Încoronării – Bulevardul Ferdinand I – strada Clujului, strada Regiment V Vânători, Strada Calea Moţilor
Municipiul Sebeş – strada Lucian Blaga, strada Traian
Cugir – strada Victoriei
Ocna Mureş – Războieni – Noşlac
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Centrul de zi pentru copii „Sfântul Ierarh Nicolae” din Roșia de Secaș, două decenii de la înființare: Recital de colinde, Te Deum și daruri de la Moș Nicolae pentru cei mici
Centrul de zi pentru copii „Sfântul Ierarh Nicolae” din Roșia de Secaș, două decenii de la înființare: Recital de colinde, Te Deum și daruri de la Moș Nicolae pentru cei mici Vineri, 5 decembrie 2025, Centrul de zi pentru copii „Sfântul Ierarh Nicolae” din Roșia de Secaș a sărbătorit 20 de ani de la înființare, […]
SCANDAL într-o familie din Alba: Bărbat din Ighiu, REȚINUT de polițiști după ce și-a bătut crunt soția
SCANDAL într-o familie din Alba: Bărbat din Ighiu, REȚINUT de polițiști după ce și-a bătut crunt soția Un bărbat din Ighiu a fost reținut de polițiști după ce și-a bătut crunt soția, în timpul unui conflinct iscat în familie. Femeia are nevoie de mai multe zile de îngrijiri medicale. Potrivit IPJ Alba, la data de […]
Femeie de 42 de ani, din Alba Iulia, bătută de soț pe stradă: Bărbatul i-a luat și telefonul și l-a distrus. A fost reținut de polițiști
Femeie de 42 de ani, din Alba Iulia, bătută de soț pe stradă: Bărbatul i-a luat și telefonul și l-a distrus. A fost reținut de polițiști O femeie de 42 de ani, din Alba Iulia, a fost bătută de soț pe o stradă din municipiu. Bărbatul i-a luat și telefonul mobil și l-a distrus. A […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Bărbat din Brașov, REȚINUT de polițiștii din Alba Iulia: Este cercetat pentru înșelăciune după ce a convins mai mulți angajați ai unei firme să depună 17.000 de lei în conturi indicate de el
Bărbat din Brașov, REȚINUT de polițiștii din Alba Iulia: Este cercetat pentru înșelăciune după ce a convins mai mulți angajați...
Culoarea anului 2026 | Cloud Dancer, primul alb ales vreodată de Pantone. Ce semnificație ascunde această nuanță
Cloud Dancer, primul alb ales vreodată de Pantone. Ce semnificație ascunde această nuanță Institutul Pantone a anunțat oficial că nuanța...
Știrea Zilei
Radu Coclici, fost deputat PSD de Alba, a decedat la vârsta de 55 de ani. Trupul neînsuflețit, descoperit într-o locuință din Alba Iulia
Radu Coclici, fost deputat PSD de Alba, a decedat la vârsta de 55 de ani. Trupul neînsuflețit, descoperit într-o locuință...
FOTO | Lupu Damaris, elevă la un liceu din Alba, performanță remarcabilă la Olimpiada Sportului Școlar la șah: A jucat șase meciuri fără înfrângeri și a învins adversare din clase mai mari
FOTO | Lupu Damaris, elevă la un liceu din Alba, performanță remarcabilă la Olimpiada Sportului Școlar la șah: A jucat...
Curier Județean
FOTO | Centrul de zi pentru copii „Sfântul Ierarh Nicolae” din Roșia de Secaș, două decenii de la înființare: Recital de colinde, Te Deum și daruri de la Moș Nicolae pentru cei mici
Centrul de zi pentru copii „Sfântul Ierarh Nicolae” din Roșia de Secaș, două decenii de la înființare: Recital de colinde,...
SCANDAL într-o familie din Alba: Bărbat din Ighiu, REȚINUT de polițiști după ce și-a bătut crunt soția
SCANDAL într-o familie din Alba: Bărbat din Ighiu, REȚINUT de polițiști după ce și-a bătut crunt soția Un bărbat din...
Politică Administrație
Comunicat de presă: „Crăciun ca-n Alba. Tradiție și bun gust” – eveniment dedicat tradițiilor autentice românești și valorilor creștine, organizat de PSD Alba
„Crăciun ca-n Alba. Tradiție și bun gust” – eveniment dedicat tradițiilor autentice românești și valorilor creștine, organizat de PSD Alba...
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
Opinii Comentarii
Tradiții și obiceiuri de Moș Nicolae, cel care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași
Tradiții și obiceiuri de Mos Nicolae, cel care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași Obiceiuri si traditii de...
6 decembrie: Creștinii îl prăznuiesc pe Sfântul Nicolae, ocrotitorul copiilor și apărătorul credinței ortodoxe
6 decembrie: Creștinii îl prăznuiesc pe Sfântul Nicolae, ocrotitorul copiilor și apărătorul credinței ortodoxe Astăzi este prăznuit Sfântul Nicolae, unul...