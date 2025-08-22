50.000 de angajați în plus în 10 ani în administrația locală din România: Oradea premierului Bolojan, fruntașă la angajări. Cum stă Alba la acest capitol
50.000 de angajați în plus în 10 ani în administrația locală din România: Oradea premierului Bolojan, fruntașă la angajări
Numărul funcționarilor din primării, consilii județene și autoritățile subordonate a crescut spectaculos în ultimii 10 ani, ajungând la peste 280.000 în 2025, față de 230.000 în 2015, indică datele obținute de Ziarul Financiar.
Județele și orașele din țară s-au întrecut în angajări, iar creșterile procentuale și absolute ridică semne de întrebare asupra eficienței administrației locale.
Cea mai mare creștere procentuală s-a înregistrat în județul Ilfov, cu un plus de 43% în ultimii zece ani, de la 4.200 la aproape 6.000 de angajați.
În ceea ce privește orașele reședință de județ, Oradea premierului Ilie Bolojan conduce detașat, cu 452 de angajați în primărie, față de 254 în 2015.
În județul Alba, conform datelor obținute de Ziarul Financiar, s-a ajuns de la 4.590 la 5.586 de angajați în administrația locală din 2015 până în 2025. Plusul este de 22%.
Cifrele includ bugetarii incluşi în categoria „autorităţi executive locale“, adică personalul din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean, precum şi personalul angajat în instituţiile şi autorităţile publice de interes local din subordinea unităţilor administrativ teritoriale, care activează în principal în domeniile: ordine publică, sănătate, asistenţă socială, transport local, cultură.
