Rămâi conectat

Curier Județean

5 septembrie 2025 | Slujbă nocturnă de priveghere la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia

Lucian Daramus

Publicat

acum 3 ore

în

De

Slujbă nocturnă de priveghere la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia

Vineri, 5 septembrie 2025, începând cu ora 22.00, la Catedrala arhiepiscopală din Alba Iulia, va fi săvârșită slujba privegherii.

Apulum Agraria 2025

În prima parte vor fi oficiate Vecernia și Utrenia, urmând ca de la miezul nopții să fie celebrată Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur.

Devenită deja o tradiție, această rânduială specială este oficiată în prima noapte de vineri spre sâmbătă a fiecărei luni, cu excepția perioadei Postului Sfintelor Paști.

„Slujba Vecerniei și a Paraclisului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, săvârșită în mod obișnuit în seara zilei de vineri, de la ora 18.00, va fi suprimată.

În ceea ce privește programul liturgic al Catedralei Reîntregirii din dimineața zilei de sâmbătă, 6 septembrie 2025, acesta va cuprinde oficierea slujbei parastasului, cu începere de la ora 9.00.

Adaptând grila de programe în acord cu programul Catedralei eparhiale, Radio Reîntregirea va transmite în direct, începând cu ora 22.00, slujba privegherii, care se va încheia în jurul orei 1.40”, se arată într-un comunicat al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | Petiție pentru viitorul educației și patrimoniului cultural la Alba Iulia: Comunitatea cere înapoi Colegiul Academic Bethlen

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 3 minute

în

5 septembrie 2025

De

Petiție pentru viitorul educației și patrimoniului cultural la Alba Iulia: Comunitatea vrea înapoi Colegiul Academic Bethlen O petiție lansată recent pentru redarea patrimoniului educațional al Alba Iuliei a strâns până acum 95 de semnături. Inițiativa aparține lui Claudiu Traian Simedru, care solicită autorităților locale să preia responsabilitatea pentru Colegiul Academic Bethlen, o instituție de tradiție, […]

Citește mai mult

Curier Județean

Cătălin Olariu, noul director executiv al APIA Alba, și-a început mandatul: „Ușile instituției vor fi deschise pentru toți fermierii”

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum o oră

în

5 septembrie 2025

De

Cătălin Olariu, noul director executiv al APIA Alba, și-a început mandatul începând din această săptămână: „Ușile instituției vor fi deschise pentru toți fermierii” Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Alba are, începând cu 3 septembrie 2025, un nou director executiv. Funcția a fost preluată temporar de Cătălin Olariu, un profesionist cu o experiență […]

Citește mai mult

Curier Județean

Video | Concurs de tir „Cupa General Ion Bunoaica” – ediția I, organizat de Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba

Unirea Ziarul

Publicat

acum 4 ore

în

5 septembrie 2025

De

Concurs de tir „Cupa General Ion Bunoaica” – ediția I, organizat de Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba Astăzi, 05 septembrie 2025, Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba a organizat concursul de tir cu pistolul, sub denumirea Cupa’’ General dr Ion BUNOAICA” – Ediția I. Competiția a avut loc cu prilejul sărbătoririi Zilei Inspectoratului General al Jandarmeriei […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Elevii ies în stradă alături de profesori: Protest amplu la începutul noului an școlar, pe 8 septembrie

Elevii ies în stradă alături de profesori: Protest amplu național la începutul noului an școlar, pe 8 septembrie Uniunea Elevilor...
Actualitateacum 2 ore

Amenzi între 5.000 și 20.000 de lei: Dacă ești nepoliticos sau agresiv cu funcționarii publici, riști sancțiuni usturătoare – proiect de lege

Amenzi între 5.000 și 20.000 de lei: Dacă ești nepoliticos sau agresiv cu funcționarii publici, riști sancțiuni usturătoare – proiect...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 5 ore

FOTO | ACCIDENT CUMPLIT pe DN 79: O persoană a decedat și alte două au fost rănite grav după impactul violent dintre 2 autoutilitare și un autoturism

ACCIDENT CUMPLIT pe DN 79: O persoană a decedat și alte două au fost rănite grav după impactul violent dintre...
Ştirea zileiacum 7 ore

Scene incredibile pe străzile din Alba Iulia: Doi bărbați, fără permis și beți, s-au plimbat cu aceeași mașină furată

Scene incredibile pe străzile din Alba Iulia: Doi bărbați, fără permis și beți, s-au plimbat cu aceeași mașină furată Doi...

Curier Județean

Curier Județeanacum 3 minute

VIDEO | Petiție pentru viitorul educației și patrimoniului cultural la Alba Iulia: Comunitatea cere înapoi Colegiul Academic Bethlen

Petiție pentru viitorul educației și patrimoniului cultural la Alba Iulia: Comunitatea vrea înapoi Colegiul Academic Bethlen O petiție lansată recent...
Curier Județeanacum o oră

Cătălin Olariu, noul director executiv al APIA Alba, și-a început mandatul: „Ușile instituției vor fi deschise pentru toți fermierii”

Cătălin Olariu, noul director executiv al APIA Alba, și-a început mandatul începând din această săptămână: „Ușile instituției vor fi deschise...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 6 ore

FOTO | Lucrări de renovare pe ultima sută de metri la etajele I și II ale Liceului Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș

Lucrări de renovare pe ultima sută de metri la Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna...
Politică Administrațieacum 11 ore

FOTO | Drum asfaltat, rigole, trotuare pavate și accesuri la proprietăți generoase în satul Totoi din comuna Sântimbru

Drum asfaltat, rigole, trotuare pavate și accesuri la proprietăți generoase în satul Totoi din comuna Sântimbru Este aproape de final...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 14 ore

5 septembrie 1940: România devenea stat legionar. Abdicarea regelui Carol al II-lea duce la instaurarea dictaturii lui Ion Antonescu

5 septembrie 1940: România devenea stat legionar. Abdicarea regelui Carol al II-lea duce la instaurarea dictaturii lui Ion Antonescu În...
Opinii - Comentariiacum 14 ore

5 septembrie, Ziua Internațională a Carității: „Dacă nu poţi să hrăneşti o sută de oameni, atunci hrăneşte unul singur”

5 septembrie, Ziua Internaționala a Carității: „Dacă nu poţi să hrăneşti o sută de oameni, atunci hrăneşte unul singur” Acţiunile...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea