5 septembrie 2025 | Slujbă nocturnă de priveghere la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia
Slujbă nocturnă de priveghere la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia
Vineri, 5 septembrie 2025, începând cu ora 22.00, la Catedrala arhiepiscopală din Alba Iulia, va fi săvârșită slujba privegherii.
În prima parte vor fi oficiate Vecernia și Utrenia, urmând ca de la miezul nopții să fie celebrată Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur.
Devenită deja o tradiție, această rânduială specială este oficiată în prima noapte de vineri spre sâmbătă a fiecărei luni, cu excepția perioadei Postului Sfintelor Paști.
„Slujba Vecerniei și a Paraclisului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, săvârșită în mod obișnuit în seara zilei de vineri, de la ora 18.00, va fi suprimată.
În ceea ce privește programul liturgic al Catedralei Reîntregirii din dimineața zilei de sâmbătă, 6 septembrie 2025, acesta va cuprinde oficierea slujbei parastasului, cu începere de la ora 9.00.
Adaptând grila de programe în acord cu programul Catedralei eparhiale, Radio Reîntregirea va transmite în direct, începând cu ora 22.00, slujba privegherii, care se va încheia în jurul orei 1.40”, se arată într-un comunicat al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei.
