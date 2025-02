5 februarie 2025 | Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia împlinește un an de activitate: Acces GRATUIT pentru vizitatori

Miercuri, 5 februarie, Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia va putea fi vizitat gratuit, cu ocazia împlinirii unui an de la deschiderea oficială a instituției culturale. Astfel, vizitatorii se vor putea bucura de expoziția permanentă, în intervalul 09.00-17.00, cu acces din jumătate în jumătate de oră, ultima intrare fiind la 16.30.

Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei funcționează în cadrul Centrului Cultural Palatul Principilor. În primul an de la inaugurare, instituția a organizat, pe lângă expoziția permanentă, alte 9 expoziții temporare, zeci de ateliere pentru copii, evenimente: conferințe științifice, spectacole, concerte, proiecții de film, spectacole de reconstituire antică, lansări de carte etc., atrăgând parteneri valoroși, încă de la prima colaborare. Între aceștia, Opera Națională București, Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Complexul Muzeal ASTRA, Muzeul Național de Istorie a României, Muzeul Național de Istorie al Transilvaniei, Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, Casa de Licitații Historic, Galeria de Artă Historic, Artmark, Exporomania, Muzeul Consumatorului Comunist, Arhivele Naționale Alba etc.

Referitor la numărul de vizitatori, Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei a fost ales de peste 25.000 de localnici și turiști, români și străini, devenind unul dintre obiectivele preferate ale celor care au vizitat Alba Iulia în 2024.

Instituția nou înființată a reușit să atragă și două finanțări externe, nerambursabile, în valoare de peste 460.000 de lei. Prima, prin Administrația Fondului pentru Mediu, care a permis achiziția a două autoturisme, unul electric și unul PHEV, iar a doua, prin Administrația Fondului Cultural Național, pentru implementarea unui proiect interactiv de costumații de epocă – PRINCE, ce se va derula pe parcursul acestui an, și care va spori atractivitatea muzeului.

De asemenea, la capitolul bunuri culturale, Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei și-a sporit patrimoniul, achiziționând o serie de elemente care au fost sau urmează să fie valorizate în cadrul expozițiilor temporare, ori permanente. Între ele, clișeele realizate de arhitectului Victor Ștefănescu, care surprind instantanee din timpul construcției Catedralei Încoronării din Alba Iulia, diplome de înnobilare, monede antice (perioada romană) și medievale (perioada Principatului Autonom al Transilvaniei), gravuri ale principilor Transilvaniei, hărți medievale, facsimilul Evangheliarului de la Lorsch – Codex Aureus, carte veche.

„La un an de la deschiderea oficială a muzeului, țin să mulțumesc atât publicului, cât și colaboratorilor și colegilor, alături de care am reușit să oferim și să ne bucurăm de atâtea evenimente deosebite, care au contribuit la îmbogățirea peisajului cultural din Alba Iulia. Pentru anul în curs, ne-am propus să demarăm lucrările de reabilitare și pentru corpul B al Palatului Principilor Transilvaniei, să continuăm dezvoltarea patrimoniului de bunuri culturale, implicit a expoziției permanente, să diversificăm oferta atelierelor pentru mici și mari, precum și să organizăm noi expoziții temporare, cel puțin la fel de interesante. Nu pierdem din vedere nici oportunitățile de a accesa noi finanțări externe, atât de necesare pentru a putea pune în valoare patrimoniul recuperat, reabilitat și revitalizat odată cu înființarea Muzeului Palatul Principilor Transilvaniei.”, transmite managerul Centrului Cultural Palatul Principilor, Robert Roman.

