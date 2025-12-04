5-7 noiembrie 2025 | Colectă de alimente la Sebeș pentru bătrâneii uitați de lume din Alba: Cum poți deveni voluntar și unde poți dona pentru pachetele de Crăciun
5-7 noiembrie 2025 | Colectă de alimente la Sebeș pentru bătrâneii uitați de lume din Alba: Cum poți deveni voluntar și unde poți dona pentru pachetele de Crăciun
Sărbătorile de iarnă bat la ușă, dar nu și pentru mulți bătrânei, uitați de lume, care își duc zilele în bordeie sărace, fără cei dragi alături și în lipsuri. Pentru ei, o femeie din Alba a pus la cale o campanie de colectare de alimente în Sebeș, în speranța că le va aduce un strop de bucurie de Crăciun.
Pentru aceasta, este nevoie de voluntari care să petreacă câteva ore la magazinul Penny, unde sunt amplasate containerele pentru donații. De asemenea, cei care vor să doneze o pot face în acest weekend, în incinta supermarket-ului menționat.
Citește și: VIDEO | Tanti Ana, bătrânica care trăiește singură în Apuseni cu 64 de lei pe lună, are casă nouă de Crăciun. Locuința, sfințită de Sfântul Andrei, în prezența voluntarilor care au renovat-o
,,În acest weekend – vineri, sâmbătă și duminică – voi fi la magazinul Penny din Sebeș, unde organizăm o colectă de alimente pentru bătrâneii uitați de lume din Apuseni, din Galda și zona Poiana Gălzii, bătrânelul din Strei și încă mulți alții de care am grijă constant.
Am nevoie de voluntari care să stea câteva ore la stand, să le explice oamenilor ce facem și să ne ajute la colectarea alimentelor.
Fiecare zâmbet, fiecare pungă de alimente, fiecare oră donată contează enorm pentru ei.
Dacă vrei să mi te alături, scrie-mi pe WhatsApp la 0753 467 330. Dacă nu poți veni, ajută-mă cu un share – poate mesajul ajunge la cineva care își dorește să se implice”, a transmis organizatoarea campaniei.
