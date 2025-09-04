4 tipuri de burse în învățământul preuniversitar: Prag maxim pentru fiecare clasă de elevi
4 tipuri de burse în învățământul preuniversitar
Guvernul a aprobat, joi, 4 septembrie 2025, metodologia de acordare a burselor din învățământul preuniversitar de stat, cu excepția elevilor din învățământul liceal militar.
Conform actului normativ, vor fi acordate patru tipuri de burse: burse de merit în valoare de 450 de lei/lună, burse sociale de 300 de lei/lună, burse tehnologice de 300 de lei pe lună și burse pentru mame minore de 700 de lei/lună, conform HotNews.ro..
*Bursa de merit: va fi de 450 de lei/lună și vizează elevii de nivel gimnazial, liceal și profesional. Bursa se acordă pentru maximum 15% din efectivele de elevi ale fiecărei clase de gimnaziu şi liceu dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar care au medii generale pe anul şcolar anterior mai mari sau egale cu 9,00, precum și elevilor care au media egală cu a ultimului beneficiar stabilit prin aplicarea procentului de 15%. De asemenea, bursa de merit se acordă la propunerea profesorului diriginte, nefiind condiţionate de depunerea unei cereri.
*Bursa socială: va fi de 300 lei/lună și vizează elevii de nivel primar, gimnazial, liceal și profesional. Se acordă elevilor din medii socio-economice dezavantajate, grupuri vulnerabile sau cu situații medicale speciale, având ca scop sprijinul și prevenirea abandonului școlar.
Se acordă la cerere, în funcție de situația materială, socială sau medicală a familiei. Criteriile includ venit net lunar pe membru de familie sub salariul minim net pe economie, statutul de orfan, afecțiuni medicale oncologice sau cronice, elevi din familii monoparentale, etc.. Se solicită anual, în primele 25 de zile calendaristice ale anului școlar. Bursa socială se poate cumula cu bursa de merit.
*Bursa tehnologică: va fi tot 300 de lei/lună și este destinată elevilor din învățământul profesional și tehnologic, în scopul de a-i stimula.
Se acordă elevilor care promovează toate disciplinele cu calificativul „foarte bine” și au obținut media 10 la purtare în anul școlar anterior. Bursa tehnologică se poate cumula cu bursa de merit şi cu bursa socială.
*Bursa pentru mame minore: va fi de 700 lei/lună. Se acordă pentru elevele-mame minore înscrise în învățământul preuniversitar, pentru a preveni abandonul școlar.
„Elevii români pot beneficia de burse într-un an şcolar doar dacă frecventează cursurile unei unităţi de învăţământ preuniversitar din România. Bursele se suspendă pe perioada studiilor în străinătate, chiar dacă elevul rămâne înscris la unitatea de învăţământ de pe teritoriul României. Acordarea bursei încetează la pierderea calităţii de elev, conform prevederilor legislative în vigoare”, se precizează în nota de fundamentare.
Plata burselor se face lunar, de către unitățile de învățământ, până la data de 20 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, cu excepția lunii septembrie, care se plătește în octombrie.
Bursele pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat vor fi suportate din bugetul Ministerului Educației și Cercetării. Pentru anul 2025, suma necesară pentru acordarea burselor este estimată la peste 4 miliarde de lei.
