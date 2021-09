4 septembrie| PROGRAM Ziua vânătorului și pescarului 2021, la Hăpria. Expoziție chinologică, demonstrații și spectacol muzical

Scene TERIFIANTE la Alba Iulia: O minoră, agresată, tăiată cu cuțitul pe față și mușcată de degete de către un hunedorean. Pedeapsă infimă pentru agresor

Scene terifiante au avut loc în Alba Iulia, în luna aprilie, unde, un bărbat și-a chemat concubina și fiica ei la locuința acestuia pentru a lua niște haine. Pe fondul consumului de alcool, s-a declanșat un conflict spontan, bărbatul devenind agresiv.

„În data de 25.04.2021, in jurul orei 22.00 inculpatul A.A. le-a chemat pe numita B.B. și pe fiica acesteia, A.M., minoră, la locuința sa situată în municipiul Alba Iulia, iar pe fondul consumului de alcool inculpatul a lovit-o pe persoana vătămată minoră A.M. cu pumnul și cu un prosop în zona feței, i-a pus acesteia cuțitul la gât și a zgâriat-o cu cuțitul în zona feței, a mușcat-o de degetele mâinii stângi și a lovit-o cu piciorul în zona mâinii drepte. Acțiunile violente ale inculpatului au încetat doar în momentul în care au intervenit organele de poliție care au fost anunțate de către A.F.A., fratele persoanei vătămate”, arată Judecătoria Alba Iulia.

Fata a fost transportată ulterior la Spitalul Județean de Urgență Alba, pentru a putea primi îngrijirile medicale necesare.

În cursul urmăririi penale, inculpatul și-a recunoscut parțial săvârșirea faptelor, în cadrul audierilor, și a precizat că este posibil ca în timpul conflictului care a avut loc să o fi lovit pe tânără, însă nu a agresat-o cu cuțitul, susținând că nu își amintește ce s-a întâmplat.

Tot în cursul urmăririi penale, inculpatul le-a comunicat în mod neoficial organelor de poliție faptul că „chiar dacă fac pușcărie 15 ani tot de mâna mea va muri c**va asta”.

La data de 5 august, Judecătoria Alba Iulia a hotărât în temeiul art. 193 alin. 2 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 2 și 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul A.A. la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe (persoană vătămată A.M.).