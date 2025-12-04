4-6 decembrie 2025 | COD GALBEN de VÂNT PUTERNIC în Alba și alte județe: Rafale de peste 60…80 km/h în zona de munte

Meteorologii ANM au emis joi, 4 decembrie 2025, o atenționare meteo cod galben de vânt puternic valabilă în Alba și alte județe din țată.

Vântul va avea intensificări pe parcursul zilei de joi (4 decembrie) în sud-vestul țării, precum și în zonele de munte, vineri (5 decembrie) în sud, centru și est, iar sâmbătă (6 decembrie) îndeosebi în sud-est.

Vor fi viteze în general de 45…55 km/h, iar la munte, în special în zona înaltă, rafalele vor fi de peste 60…80 km/h.

COD GALBEN 4 decembrie, ora 10.00 – 5 decembrie, ora 22.00

Vântul va avea intensificări în județul Caraș-Severin cu viteze de 50…70 km/h, iar în Munții Banatului și local în zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali rafalele vor depăși temporar 90…110 km/h.

COD PORTOCALIU 4 decembrie, ora 16.00 – 5 decembrie, ora 10.00

În județul Caraș-Severin vor fi intervale cu intensificări puternice ale vântului cu rafale de 70…90 km/h, iar în zona montană înaltă, de peste 120 km/h.

