4-19 decembrie 2025 | Restricții de circulație pe Valea Oltului din cauza lucrărilor de reparații. Pe șoselele din Alba, ceața densă îngreunează circulația pe mai multe drumuri
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, la această oră, nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile.
Este semnalată ceață, vizibilitatea în trafic fiind redusă sub 200 de metri, pe autostrăzile A0 Centura București, A1 București-Pitești, între kilometri 10+500 de metri – 59, A3 București-Brașov, tronsonul kilometric 7-31, A1 Râmnicu Vâlcea – Deva, tronsonul cuprins între kilometri 225 și 412, precum și pe A10 Sebeș-Turda, carosabilul fiind umed.
La nivel național se circulă parțial pe un carosabil umed, iar pe artere rutiere din județele Alba, Brașov, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Suceava, Teleorman, Tulcea, dar și în mun. București vizibilitatea este redusă sub 200 metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, din cauza ceții.
În perioada 4 – 19 decembrie 2025, atât în cursul zilei, cât și pe parcursul nopții, se efectuează lucrări de întreținere a viaductului Cârligu Mic, motiv pentru care sunt impuse restricții de circulație pe DN 7, tronsonul kilometric 200+500 de metri – 201+500 de metri, în afara localității Călimănești, județul Vâlcea.
Circulația rutieră se desfășoară alternativ, pe un singur sens, dirijat prin piloți de circulație și prin semaforizare.
