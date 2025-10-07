38 de cazuri de infecție cu virusul West Nile înregistrate în România de la începutul lunii iunie 2025: Un caz, în Alba
38 de cazuri de infecție cu virusul West Nile înregistrate în România de la începutul lunii iunie 2025
Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a anunțat că, în perioada 2 iunie – 2 octombrie 2025, au fost înregistrate 38 de cazuri de infecție cu virusul West Nile în România.
Dintre acestea, 36 sunt confirmate, iar două sunt considerate cazuri probabile.
Cazurile au fost înregistrate în București (12) și în județele Alba (1), Brăila (5), Cluj (1), Dolj (1), Dâmbovița (1), Galați (6), Ilfov (1), Iași (2), Prahova (1), Sălaj (1), Timiș (2), Teleorman (1), Tulcea (1), Vâlcea (1), Vrancea (1).
Este vorba despre 20 persoane din grupa de vârstă 70-79 de ani, șase din grupa de vârstă 60-69 de ani, șase de 50-59 de ani și trei din grupa de vârstă peste 80 de ani și câte una din grupele de vârstă 10-19 ani, 40-49 de ani, 30-39 de ani.
Persoana infectată cu virusul West Nile în judeețul Alba este un bărbat de 71 de ani, pensionar.
În context specialiștii INSP fac mai multe recomandări pentru populație:
* să evite expunerea la țânțari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi;
* să utilizeze substanțe chimice repelente pentru țânțari;
* să împiedice pătrunderea țânțarilor în casă (prin plase de protecție la ferestre);
* să asigure desecarea bălților de apă din jurul gospodăriei;
* să îndepărteze recipientele de apă stătută și gunoiul menajer din gospodărie.
