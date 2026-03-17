38 de ani de la accidentul care i-a schimbat viața ultramaratonistului Levente Polgar. Ultima fotografie cu el ,,întreg”, readusă la viață cu ajutorul AI: ,,Port mereu cu mine acea amintire a copilului care am fost”
Marți, 17 martie 2026, se împlinesc 38 de ani de la momentul care a schimbat radical destinul aiudeanului Levente Polgár. În anul 1988, în urma unui accident produs în Gara Aiud, acesta și-a pierdut mâna dreaptă, pe când avea doar șase ani.
În ciuda tragediei din copilărie, Levente Polgar a reușit să își construiască o viață bazată pe muncă și determinare. Își câștigă existența lucrând în domeniul construcțiilor, iar în paralel a devenit cunoscut la nivel internațional pentru performanțele sale sportive.
Recent, o fotografie din copilărie i-a readus în memorie perioada dinaintea accidentului. Imaginea, realizată pe o alee din stațiunea Mamaia, îl surprinde pe Levi copil, într-un moment pe care îl descrie drept ultima amintire în care se vede „întreg”.
„Se împlinesc 38 de ani de când am pierdut acea parte din mine… o viață de om! Ultima poză cu mine ,,întreg”, pe aleea din Mamaia… parcă o simt și acum, bucuria din sufletul copilului din poză.
Poate că timpul nu vindecă totul, dar m-a învățat cum să trăiesc cu lipsurile. Acea fotografie mi-a readus pentru o clipă bucuria copilului care am fost.
AI-ul mi-a readus la ,,viață” preț de o clipă această amintire. Acum, privesc spre viitor, dar port mereu cu mine acea amintire a copilului care am fost”, a transmis sportivul pe rețelele de socializare.
Levente Polgar – ”colosul” din Alba – a dat piept de 3 ori cu giganții Italiei, la Tor des Geants și a intrat în istorie drept singura persoană din lume cu dizabilități care a reușit să termine o astfel de cursă
Povestea lui Levi rămâne un exemplu de voință și depășire a limitelor, demonstrând de la an la an că obstacolele majore pot fi transformate în motivație pentru performanță.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
