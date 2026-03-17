38 de ani de la accidentul care i-a schimbat viața ultramaratonistului Levente Polgar. Ultima fotografie cu el ,,întreg”, readusă la viață cu ajutorul AI: ,,Port mereu cu mine acea amintire a copilului care am fost”

Marți, 17 martie 2026, se împlinesc 38 de ani de la momentul care a schimbat radical destinul aiudeanului Levente Polgár. În anul 1988, în urma unui accident produs în Gara Aiud, acesta și-a pierdut mâna dreaptă, pe când avea doar șase ani.

În ciuda tragediei din copilărie, Levente Polgar a reușit să își construiască o viață bazată pe muncă și determinare. Își câștigă existența lucrând în domeniul construcțiilor, iar în paralel a devenit cunoscut la nivel internațional pentru performanțele sale sportive.

Recent, o fotografie din copilărie i-a readus în memorie perioada dinaintea accidentului. Imaginea, realizată pe o alee din stațiunea Mamaia, îl surprinde pe Levi copil, într-un moment pe care îl descrie drept ultima amintire în care se vede „întreg”.

„Se împlinesc 38 de ani de când am pierdut acea parte din mine… o viață de om! Ultima poză cu mine ,,întreg”, pe aleea din Mamaia… parcă o simt și acum, bucuria din sufletul copilului din poză.

Poate că timpul nu vindecă totul, dar m-a învățat cum să trăiesc cu lipsurile. Acea fotografie mi-a readus pentru o clipă bucuria copilului care am fost.

AI-ul mi-a readus la ,,viață” preț de o clipă această amintire. Acum, privesc spre viitor, dar port mereu cu mine acea amintire a copilului care am fost”, a transmis sportivul pe rețelele de socializare.

Levente Polgar – ”colosul” din Alba – a dat piept de 3 ori cu giganții Italiei, la Tor des Geants și a intrat în istorie drept singura persoană din lume cu dizabilități care a reușit să termine o astfel de cursă

Povestea lui Levi rămâne un exemplu de voință și depășire a limitelor, demonstrând de la an la an că obstacolele majore pot fi transformate în motivație pentru performanță.

