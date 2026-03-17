38 de ani de la accidentul care i-a schimbat viața ultramaratonistului Levente Polgar. Ultima fotografie cu el ,,întreg”, readusă la viață cu ajutorul AI: ,,Port mereu cu mine acea amintire a copilului care am fost”

Marți, 17 martie 2026, se împlinesc 38 de ani de la momentul care a schimbat radical destinul aiudeanului Levente Polgár. În anul 1988, în urma unui accident produs în Gara Aiud, acesta și-a pierdut mâna dreaptă, pe când avea doar șase ani.

În ciuda tragediei din copilărie, Levente Polgar a reușit să își construiască o viață bazată pe muncă și determinare. Își câștigă existența lucrând în domeniul construcțiilor, iar în paralel a devenit cunoscut la nivel internațional pentru performanțele sale sportive.

Recent, o fotografie din copilărie i-a readus în memorie perioada dinaintea accidentului. Imaginea, realizată pe o alee din stațiunea Mamaia, îl surprinde pe Levi copil, într-un moment pe care îl descrie drept ultima amintire în care se vede „întreg”.

„Se împlinesc 38 de ani de când am pierdut acea parte din mine… o viață de om! Ultima poză cu mine ,,întreg”, pe aleea din Mamaia… parcă o simt și acum, bucuria din sufletul copilului din poză.

Poate că timpul nu vindecă totul, dar m-a învățat cum să trăiesc cu lipsurile. Acea fotografie mi-a readus pentru o clipă bucuria copilului care am fost.

AI-ul mi-a readus la ,,viață” preț de o clipă această amintire. Acum, privesc spre viitor, dar port mereu cu mine acea amintire a copilului care am fost”, a transmis sportivul pe rețelele de socializare.

Levente Polgar – ”colosul” din Alba – a dat piept de 3 ori cu giganții Italiei, la Tor des Geants și a intrat în istorie drept singura persoană din lume cu dizabilități care a reușit să termine o astfel de cursă

Povestea lui Levi rămâne un exemplu de voință și depășire a limitelor, demonstrând de la an la an că obstacolele majore pot fi transformate în motivație pentru performanță.

Ştirea zilei

Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: Procedură de selecție a administratorilor în desfășurare. A fost publicată scrisoarea de așteptări

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

17 martie 2026

De

Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: Procedură de selecție a administratorilor în desfășurare Primăria Alba Iulia a publicat, marți, 17 martie 2026 componenta inițială a planului de selecție a celor 3 administratori ai societății „Alba Iulia-Transport Local” și scrisoarea de așteptări a autorității tutelare – Consiliul Local Alba Iulia pentru administratorii noii companii […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Laboratorul de microbiologie al Spitalului de Pneumoftiziologie din Aiud, modernizat: Va fi creat un Compartiment de microbiologie

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 ore

în

17 martie 2026

De

Laboratorul de microbiologie al Spitalului de Pneumoftiziologie din Aiud, modernizat: Va fi creat un Compartiment de microbiologie La sediul Spitalului de Pneumoftiziologie din Aiud a avut loc, marți, 17 martie 2026 evenimentul de prezentare a rezultatelor proiectului de modernizare a Laboratorului de microbiologie, finanțat în cadrul Priorității 3 a Programului Sănătate Managerul unității medicale, Noiela […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Irina Codrea, de la Colegiul Național „David Prodan” Cugir, calificată la etapa națională a Olimpiadei de Religie cultul greco-catolic 2026, după același rezultat și la Istorie: „O veste care ne-a umplut inimile de recunoștință, lumină și smerită mândrie”

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 ore

în

17 martie 2026

De

Irina Codrea, de la Colegiul Național „David Prodan” Cugir, calificată la etapa națională a Olimpiadei de Religie cultul greco-catolic 2026, după același rezultat și la Istorie: „O veste care ne-a umplut inimile de recunoștință, lumină și smerită mândrie” Irina Rita Codrea, elevă în clasa a IX-a, la Colegiul Național „David Prodan” Cugir, s-a calificat la […]

Citește mai mult