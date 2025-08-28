3,19%, rata şomajului înregistrat în evidenţele ANOFM în luna iulie 2025: Cei mai mulți șomeri, în categoria 40-49 de ani
3,19%, rata şomajului înregistrat în evidenţele ANOFM în luna iulie 2025: Cei mai mulți șomeri, în categoria 40-49 de ani
Rata şomajului înregistrat în evidenţele ANOFM în luna iulie a fost 3,19%, uşor mai mare decât în luna precedentă, a anunțat Ministerul Muncii.
Cei mai mulţi şomeri aveau între 40 – 49 de ani (63.579), urmaţi de cei cu vârsta peste 55 ani (61.938), la polul opus aflându-se persoanele între 25 – 29 de ani (14.077).
Numărul total de şomeri la finele lunii iulie 2025 a fost de 254.464 de persoane.
Din totalul şomerilor înregistraţi, 51.402 erau şomeri indemnizaţi şi 203.062 neindemnizaţi. Numărul şomerilor indemnizaţi a crescut cu 869 de persoane, iar numărul şomerilor neindemnizaţi a crescut cu 1.449 de persoane faţă de luna precedentă.
Pe medii de rezidenţă, numărul şomerilor la finele lunii iulie se prezintă astfel: 66.758 de şomeri proveneau din mediul urban şi 187.706 de şomeri provin din mediul rural.
Numărul şomerilor femei la 31 iulie 2025 era de 119.236 de persoane, în timp ce numărul şomerilor bărbaţi era de 135.228 de persoane.
Referitor la structura şomajului după nivelul de educaţie, şomerii fără studii şi cei cu nivel de educaţie primar aveau o pondere însemnată în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele ANOFM (31,39%). Şomerii cu nivel de educaţie gimnazial reprezintau 34,17% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 4,45 %.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
„Statul nu trebuie să-și abandoneze copiii”: Apel semnat de sute de profesori și oameni de cultură
„Statul nu trebuie să-și abandoneze copiii”: Apel semnat de sute de profesori și oameni de cultură „Statul are obligația de a nu-și abandona copiii” – este apelul făcut către Guvernul Bolojan de peste 300 de profesori și oameni de cultură. Apelul îi are printre autori pe profesorii Radu Vancu, Cornel Ban sau Claudiu Tufiș, scriitorul […]
Guvernul ia în calcul introducerea taxării inverse pentru vânzarea de fructe și legume începând cu 2026: Mecanismul ar putea fi extins și în alte domenii cu risc ridicat de evaziune fiscală
Guvernul ia în calcul introducerea taxării inverse pentru vânzarea de fructe și legume începând cu 2026: Mecanismul ar putea fi extins și în alte domenii cu risc ridicat de evaziune fiscală România ar putea introduce mecanismul de taxare inversă în cazul fructelor și legumelor. Negocierile pentru această măsură ar putea avea loc cu oficialii de […]
Prima țară din lume care le va permite elevilor să folosească inteligența artificială în timpul bacalaureatului, începând din 2026: Cum se va desfășura examenul
Prima țară din lume care le va permite elevilor să folosească inteligența artificială în timpul bacalaureatului, începând din 2026: Cum se va desfășura examenul Danemarca va fi prima țară din lume care le va permite elevilor să folosească inteligența artificială în timpul examenului de bacalaureat. Începând din 2026, liceenii danezi vor putea utiliza instrumente de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
„Statul nu trebuie să-și abandoneze copiii”: Apel semnat de sute de profesori și oameni de cultură
„Statul nu trebuie să-și abandoneze copiii”: Apel semnat de sute de profesori și oameni de cultură „Statul are obligația de...
Guvernul ia în calcul introducerea taxării inverse pentru vânzarea de fructe și legume începând cu 2026: Mecanismul ar putea fi extins și în alte domenii cu risc ridicat de evaziune fiscală
Guvernul ia în calcul introducerea taxării inverse pentru vânzarea de fructe și legume începând cu 2026: Mecanismul ar putea fi...
Știrea Zilei
VIDEO | Tânăr de 21 ani, din Zlatna, REȚINUT pentru furtul unei mașini și conducere fără permis
Tânăr de 21 ani, din Zlatna, REȚINUT pentru furtul unei mașini și conducere fără permis Un tânăr din Zlatna a...
Urs semnalat în Municipiul Aiud pe strada Herja, în zona unității militare: A fost emis mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zonă
Urs semnalat în Municipiul Aiud pe strada Herja, în zona unității militare: A fost emis mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din...
Curier Județean
Bărbat de 49 de ani, din județul Mureș, REȚINUT la Teiuș pentru conducere sub influența alcoolului: Ce alcoolemie avea
Bărbat de 49 de ani, din județul Mureș, REȚINUT la Teiuș pentru conducere sub influența alcoolului Un bărbat din Mureș...
Tânăr de 17 ani, din Șugag, REȚINUT pentru conducere fără permis: A fost prins după o urmărire ca-n filme
Tânăr de 17 ani, din Șugag, REȚINUT pentru conducere fără permis Un tânăr de 17 ani din Șugag a fost...
Politică Administrație
Post de manager de proiect, plătit pentru 2 ore, scos la concurs de Primăria Alba Iulia: Ce condiții trebuie îndeplinite și cum poți obține funcția
Post de manager de proiect, plătit pentru 2 ore, scos la concurs de Primăria Alba Iulia: Ce condiții trebuie îndeplinite...
Primăria Aiud anunță luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, pentru proiectul “REALIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ INTEGRATĂ ȘI SUSTENABILĂ ÎN MUNICIPIUL AIUD”
Primăria Aiud anunță luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, pentru proiectul “REALIZARE...
Opinii Comentarii
27 august 1916: România a declarat război Austro-Ungariei, intrând în Primul Război Mondial
27 august 1916: România a declarat război Austro-Ungariei, intrând în Primul Război Mondial Pe 27 august 1916 (14/27 august) România...
26 august: Ziua Internaţională a Câinelui, cel mai bun prieten necuvântător
26 august: Ziua Internaţională a Câinelui, cel mai bun prieten necuvântător Ziua de 26 august a fost instituită ca Ziua...