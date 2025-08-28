3,19%, rata şomajului înregistrat în evidenţele ANOFM în luna iulie 2025: Cei mai mulți șomeri, în categoria 40-49 de ani

Rata şomajului înregistrat în evidenţele ANOFM în luna iulie a fost 3,19%, uşor mai mare decât în luna precedentă, a anunțat Ministerul Muncii.

Cei mai mulţi şomeri aveau între 40 – 49 de ani (63.579), urmaţi de cei cu vârsta peste 55 ani (61.938), la polul opus aflându-se persoanele între 25 – 29 de ani (14.077).

Numărul total de şomeri la finele lunii iulie 2025 a fost de 254.464 de persoane.

Din totalul şomerilor înregistraţi, 51.402 erau şomeri indemnizaţi şi 203.062 neindemnizaţi. Numărul şomerilor indemnizaţi a crescut cu 869 de persoane, iar numărul şomerilor neindemnizaţi a crescut cu 1.449 de persoane faţă de luna precedentă.

Pe medii de rezidenţă, numărul şomerilor la finele lunii iulie se prezintă astfel: 66.758 de şomeri proveneau din mediul urban şi 187.706 de şomeri provin din mediul rural.

Numărul şomerilor femei la 31 iulie 2025 era de 119.236 de persoane, în timp ce numărul şomerilor bărbaţi era de 135.228 de persoane.

Referitor la structura şomajului după nivelul de educaţie, şomerii fără studii şi cei cu nivel de educaţie primar aveau o pondere însemnată în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele ANOFM (31,39%). Şomerii cu nivel de educaţie gimnazial reprezintau 34,17% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 4,45 %.

