303 posturi ocupate ar urma să fie desființate în Alba prin reforma administrației locale: Document prezentat de premierul Ilie Bolojan
303 posturi ocupate ar urma să fie desființate în Alba prin reforma administrației locale: Document prezentat de premier Ilie Bolojan
303 posturi ocupate ar urma să fie desființate în Alba prin reforma administrației locale.
Numărul UAT-urilor vizate de reducerea de posturi în Alba este 49.
Asta conform unui document prezentat în dimineața zilei de marți, 2 septembrie 2025, de premierul Ilie Bolojan.
Premierul a explicat într-o conferință de presă ce ar însemna o reducere a posturilor în administrația publică locală cu 40%.
În jur de 13.000 de posturi ar urma să fie tăiate în administrația publică locală, ceea ce reprezintă 10% din totalul posturilor ocupate în prezent și doar jumătate din primării ar fi nevoite să facă restructurări.
În prezent, în administrația locală ar figura 189. 777 de angajați, conform documentului amintit.
După o reducere cu 40% a posturilor, așa cum propune premierul Ilie Bolojan, numărul final al posturilor ar ajunge la 126.862. Însă acestea cuprind și posturi vacante. Astfel, posturile ocupate reduse efectiv ar fi de 13.098, adică un procent de 10%, scrie Antena3.ro.
Ilie Bolojan a anunțat că în după amiaza zilei de marți, 2 septembrie 2025, vor fi făcute publice datele cu reducerile de personal necesare în fiecare județ și în fiecare localitate în parte.
