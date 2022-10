30 octombrie 2022, COVID-19 în Alba. 3 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ

Reabilitarea intersecției la DN75, din strada Mărășești, în orașul Câmpeni. Licitația de aproape 150.000 de lei, lansată în SEAP

Primăria Municipiului Sebeș a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru lucrări de construcții pentru obiectivul „Realizarea intersecției la DN75 din strada Mărășești”. Valoarea totală estimată este de 148.314,96 de lei.

Lucrarea prezentata spre verificare reprezintă un tronson de 48 m din traseul străzii Marasesti, aflata pe partea stanga a DN 75, la km 77+118 si intersecţia acesteia cu drumul naţional. Racordul cu drumul naţional se va realiza prin curba circulara cu raza de 15.00 m pe partea dreapta (spre Lunca).

La ieşirea de pe str. Marasesti in DN 75, este permis virajul atat spre stanga cat si spre dreapta. In schimb, nu este permisa virarea pe strada a celor care circula pe DN 75 in direcţia spre Lunca. In profil longitudinal, dedivitatile sunt cuptinse intre 0.29 % si 5.5% in profil transversal strada Marasesti are doua benzi de circulaţie a cate 3 m, mărginite pe un tronson de trotuare cu latfmea variabila intre 1.60 m si 1.70 m, respectiv de borduri si zone verzi pe restul traseului.

Structura rutiera este una supla, cu îmbrăcăminte asfáltica in doua straturi. Au fost proiectate lucrări de consolidare cu zid de sprijin pe 18 m lungime si semnalizare rutiera orizontala si verticala.

Zona intersecţiei noi care se doreşte a se va realiza este situată în intravilanul oraşului Câmpeni, se desfăşoară spre partea sudică a străzii Mărăşeşti, înspre drumul naţional DN75 la km 77+118, pe partea stângă.

Această intersecţie va direcţiona traficul spre DN 75, facilitează accesul auto, şi decongestionează celelalte artere de circulaţie din oraşul Câmpeni. Accesul în DN75 se poate realiza atât dinspre Lunca, cât şi dinspre Turda, iar accesul de intrare este permis doar din direcţia Lunca.

Traseul în plan

Planul de situaţie redă fidel încadrarea axului proiectat între limitele de proprietate, pentru o viteză de proiectare de 25km/h. Geometria este formată din două curbe trasate cu arc de cerc central, şi un aliniament intermediar. Traseul axului proiectat s-a ales pentru a evita intervenţia asupra reţelelor existente şi a gardurilor din vecinătate. Lungimea totală a intersecţiei proiectate este de 48.00 metri.

Profilul longitudinal

Prin proiectarea în lung se va asigura în primul rând scurgerea apelor. Se va ţine seamă şi de cotele impuse de racordurile cu străzile laterale precum şi cu parcările, şi de necesitatea asigurării accesului la proprietăţile adiacente străzilor.

Profilul longitudinal va respecta, pe cât posibil:

– pasul minim de proiectare corespunzător vitezei de proiectare recomandate;

– razele de racordare în plan vertical au valori între 200m si 230m.

Profilul transversal

Profilul transversal s-a amenajat cu respectarea Ordinului nr. MT 49/1998 – Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane, STAS 10143/3-91 – Elemente geometrice pentru străzi, STAS 10144/2-79 – Trotuare, şi se alcătuieşte din:

– Lăţimea părţii carosabile este variablă cuprinsă între 6.00-6.50m;

– Trotuar pentru pietoni cu lăţime de 1.70m şi 1.60m.

– Panta transversală la carosabil este de 2.5% şi panta transversală la trotuar este de 1%.

Zona carosabilă, acolo unde nu există sprijinire, se va încadra în borduri din beton de 20×25 cm, aşezate pe o fundaţie din beton C16/20. înălţimea liberă a bordurii va fi de 15 cm la partea carosabilă.

Structura rutieră nouă

Dimensionarea sistemului rutier are la baza un trafic de calcul Nc=0.9 (m.o.s) pentru o perspectivă de 10 ani.

Dimensionarea structurii rutiere va respecta Normativul PD177-2001-Normativ privind dimensionarea structurilor rutiere suple şi semirigide.

Se impune refacerea integrală a structurii actuale fără a lua în calcul zestrea existentă. Acest lucru va permite şi menţinerea cotelor actuale ale părţii carosabile, fără a se afecta intrările în curţi şi scurgerea apelor.

Trotuare

În vederea realizării intersecţiei cu DN75, se refac trotuarele pe ambele părţi ale străzii, respectiv trotuarele afectate. Acestea sunt separate de partea carosabilă prin borduri din beton 20×25 cm.

Pasul la bordură, între partea carosabilă şi trotuar, este de 15 cm. în cealaltă extremitate a trotuarului se prevede bordură din beton 10×15 cm.