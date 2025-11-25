30 noiembrie | Inaugurarea Casei memoriale Camil Velican – un nou reper cultural și istoric redat comunității, la Alba Iulia

Inaugurarea Casei memoriale Camil Velican – un nou reper cultural și istoric redat comunității, la Alba Iulia

Primăria Municipiului Alba Iulia și Centrul Cultural Palatul Principilor anunță inaugurarea Casei memoriale „Camil Velican”, un proiect cultural dedicat recuperării memoriei unuia dintre cei mai importanți oameni ai orașului și ai istoriei românești moderne.

Evenimentul va avea loc duminică, 30 noiembrie, ora 14:45, pe Strada Primăverii nr. 7, în Alba Iulia.

Casa Velican a fost reședința avocatului Camil Velican, primul primar român al orașului Alba Iulia și unul dintre organizatorii de prim rang ai Marii Adunări Naționale de la 1 decembrie 1918. Ridicată între 1911–1912, clădirea a servit atât ca locuință a familiei Velican, cât și ca spațiu de coordonare a pregătirilor pentru marele moment al Unirii.

În decembrie 1918, casa a devenit sediu provizoriu al Consiliului Dirigent, transformându-se pentru câteva zile într-un centru al administrației românești din Transilvania, imediat după Unire.

Astăzi, după un amplu proces de restaurare, Casa Velican se redeschide ca spațiu muzeal dedicat vieții și carierei lui Camil Velican, precum și rolului său crucial în făurirea României Mari.

Expoziția permanentă recreează atmosfera începutului de secol XX și include:

* obiecte de patrimoniu și fotografii rare; documente istorice relevante;

* mobilierul original al sufrageriei familiei Velican (din colecția Muzeului Național de Istorie a României), piesă de mare valoare istorică și simbolică.

În continuarea momentului inaugural, începând cu ora 15:15, Casa Velican găzduiește primul său vernisaj:

„Alba Iulia, case din afara Cetății” – expoziție de pictură, un proiect dedicat patrimoniului urban și memoriei vizuale a orașului.

„Inaugurarea Casei Velican nu reprezintă doar recuperarea unui monument arhitectural, ci și un act de respect față de o personalitatea remarcabilă, care a contribuit substanțial la transformarea Alba Iuliei într-un reper fundamental al istoriei românești”, punctează primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.

