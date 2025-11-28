Rămâi conectat

30 noiembrie 2025 | Moment istoric la Aiud: Se inaugurează monumentul eroilor români și a victimelor comunismului. Se arborează și primul drapel tricolor în centrul orașului

Festival de Romania 2025

Moment istoric la Aiud: Se inaugurează monumentul eroilor români și a victimelor comunismului. Se arborează și primul drapel tricolor în centrul orașului

Autoritățile locale din Aiud au pregătit două momente speciale pentru ziua de 30 noiembrie, în ,,întâmpinarea” Zilei Naționale a României. 

Citește și: 30 noiembrie – 1 decembrie 2025 | Sebeșul sărbătorește Ziua Națională a României cu parade, spectacole și expoziții. PROGRAMUL complet

Astfel, la ora 15:30, în fața primăriei urmează să fie marcat un moment special: inaugurarea monumentului eroilor români și a victimelor comunismului. Mai mult decât atât, o să fie arborat și primul drapel tricolor din centrul orașului.

,,Aiudul îmbracă din nou haine de sărbătoare.

Vă așteptăm duminică, la ora 15:30, în fața primăriei, pentru a marca un moment unic și solemn: inaugurarea monumentului eroilor români și a victimelor comunismului, precum și arborarea primului drapel tricolor din centrul orașului”, a scris Primăria Aiud pe o rețea de socializare.

