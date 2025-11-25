30 noiembrie – 1 decembrie 2025 | Sebeșul sărbătorește Ziua Națională a României cu parade, spectacole și expoziții. PROGRAMUL complet

Sebeșul sărbătorește Ziua Națională a României cu parade, spectacole și expoziții. PROGRAMUL complet

Municipiul Sebeș se pregătește să marcheze Ziua Națională a României printr-o serie de manifestări care vor avea loc pe 30 noiembrie și 1 decembrie 2025. Evenimentele includ spectacole de tradiții, parade militare și expoziții dedicate Marii Uniri, astfel încât locuitorii orașului să poată participa activ la sărbătoarea națională de la Alba-Iulia, din 1 Decembrie.

30 NOIEMBRIE 2025

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Orele 16.00-18.00: „Ambasadorii Unirii” – spectacol de tradiții realizat în parteneriat cu Clubul Copiilor Sebeș. Participă: Ansamblul „Hora Florilor” (Osica De Jos, Olt), Ansamblul „Moineșteanca” (Moinești, Bacău), Lucsandra Mateescu Maria și Lucsandra Mateescu Ștefan (Mioveni – Argeș), Ansamblul „Codrulețul” (Găești, Dâmbovița), Ursu Karla (Iași), Ansamblul „Bucurelul” (București), Seciu Antonia (Suceava), Ansamblul „Drăgaica” (Buzău), Ansamblul „Floarea Dorului” (Vaslui)

Ora 18.00: PARADĂ MILITARĂ ȘI PARADA PORTULUI POPULAR pe traseul cuprins între Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș – Piața Primăriei

Ceremonial militar în prezența primarului municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Participă: Garnizoana Sebeș, elevi ai Liceului Militar Alba-Iulia, reprezentanți ai Școlii Militare de Maiștrii Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică Sibiu, Fanfara din Petrești, Scutierii de Muhlbach, Clubul Copiilor Sebeș și cluburile copiilor invitate

DUMINICĂ, 30 NOIEMBRIE ȘI LUNI, 1 DECEMBRIE 2025

CASA MEMORIALĂ „LUCIAN BLAGA” LANCRĂM

Orele 08.00-16.00: Expoziția „Hronicul și cântecul vârstelor și temeiurile unui alt Timp. Trăiască România Dodoloață!”

IMPORTANT! Invitație deschisă publicului: cu prilejul Zilei Naționale a României, Casa Memorială „Lucian Blaga” din Lancrăm poate fi vizitată liber, accesul fiind gratuit în intervalul orar 08.00-16.00.

LUNI, 1 DECEMBRIE 2025

Pagina de Internet a Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș, social media:

Expoziția documentară „Sebeșenii și Unirea de la 1 Decembrie 1918″

Pagina de Internet a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, social media:

Minutul de istorie: „Cei dintâi primari ai administrației românești”

Pagina de Internet a Bibliotecii Municipale „Lucian Blaga” Sebeș, social media:

Atelier de lectură dedicat Zilei Naționale a României, alături de elevii clasei a IV-a A de la Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Sebeș, însoțiți de prof. înv. primar Claudia Mărginean.

Expoziție de carte tematică: „1918 – Momentul care ne-a schimbat destinul”

„În urmă cu un secol, Sebeşul s-a numărat printre localităţile implicate activ în procesul de realizare a unităţii naţionale, atât prin cele mai multe adeziuni în favoarea Marii Uniri (2422), prin a doua delegaţie ca mărime prezentă la Marea Adunare Naţională, cât și prin celebrul „Imn al Unirii”, compus de Ioan Băilă.

Vă invităm, dragi locuitori ai Sebeșului, la aceste manifestări, pe care vi le oferim, asigurându-vă că prezența dumneavoastră ne onorează! Sebeșul trăiește Unirea!” – au transmis reprezentanții primăriei.

Organizatori:

Primăria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș

Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș

Casa Memorială „Lucian Blaga” Lancrăm

Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” Sebeș

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI