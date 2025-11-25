30 noiembrie – 1 decembrie 2025 | Sebeșul sărbătorește Ziua Națională a României cu parade, spectacole și expoziții. PROGRAMUL complet
Sebeșul sărbătorește Ziua Națională a României cu parade, spectacole și expoziții. PROGRAMUL complet
Municipiul Sebeș se pregătește să marcheze Ziua Națională a României printr-o serie de manifestări care vor avea loc pe 30 noiembrie și 1 decembrie 2025. Evenimentele includ spectacole de tradiții, parade militare și expoziții dedicate Marii Uniri, astfel încât locuitorii orașului să poată participa activ la sărbătoarea națională de la Alba-Iulia, din 1 Decembrie.
Citește și: PROGRAMUL de 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia: Paradă militară, concerte Voltaj, Damian Brothers și foc de artificii de Ziua Națională
30 NOIEMBRIE 2025
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”
Orele 16.00-18.00: „Ambasadorii Unirii” – spectacol de tradiții realizat în parteneriat cu Clubul Copiilor Sebeș. Participă: Ansamblul „Hora Florilor” (Osica De Jos, Olt), Ansamblul „Moineșteanca” (Moinești, Bacău), Lucsandra Mateescu Maria și Lucsandra Mateescu Ștefan (Mioveni – Argeș), Ansamblul „Codrulețul” (Găești, Dâmbovița), Ursu Karla (Iași), Ansamblul „Bucurelul” (București), Seciu Antonia (Suceava), Ansamblul „Drăgaica” (Buzău), Ansamblul „Floarea Dorului” (Vaslui)
Ora 18.00: PARADĂ MILITARĂ ȘI PARADA PORTULUI POPULAR pe traseul cuprins între Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș – Piața Primăriei
Ceremonial militar în prezența primarului municipiului Sebeș, Dorin Nistor
Participă: Garnizoana Sebeș, elevi ai Liceului Militar Alba-Iulia, reprezentanți ai Școlii Militare de Maiștrii Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică Sibiu, Fanfara din Petrești, Scutierii de Muhlbach, Clubul Copiilor Sebeș și cluburile copiilor invitate
DUMINICĂ, 30 NOIEMBRIE ȘI LUNI, 1 DECEMBRIE 2025
CASA MEMORIALĂ „LUCIAN BLAGA” LANCRĂM
Orele 08.00-16.00: Expoziția „Hronicul și cântecul vârstelor și temeiurile unui alt Timp. Trăiască România Dodoloață!”
IMPORTANT! Invitație deschisă publicului: cu prilejul Zilei Naționale a României, Casa Memorială „Lucian Blaga” din Lancrăm poate fi vizitată liber, accesul fiind gratuit în intervalul orar 08.00-16.00.
LUNI, 1 DECEMBRIE 2025
Pagina de Internet a Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș, social media:
Expoziția documentară „Sebeșenii și Unirea de la 1 Decembrie 1918″
Pagina de Internet a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, social media:
Minutul de istorie: „Cei dintâi primari ai administrației românești”
Pagina de Internet a Bibliotecii Municipale „Lucian Blaga” Sebeș, social media:
Atelier de lectură dedicat Zilei Naționale a României, alături de elevii clasei a IV-a A de la Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Sebeș, însoțiți de prof. înv. primar Claudia Mărginean.
Expoziție de carte tematică: „1918 – Momentul care ne-a schimbat destinul”
„În urmă cu un secol, Sebeşul s-a numărat printre localităţile implicate activ în procesul de realizare a unităţii naţionale, atât prin cele mai multe adeziuni în favoarea Marii Uniri (2422), prin a doua delegaţie ca mărime prezentă la Marea Adunare Naţională, cât și prin celebrul „Imn al Unirii”, compus de Ioan Băilă.
Vă invităm, dragi locuitori ai Sebeșului, la aceste manifestări, pe care vi le oferim, asigurându-vă că prezența dumneavoastră ne onorează! Sebeșul trăiește Unirea!” – au transmis reprezentanții primăriei.
Organizatori:
Primăria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș
Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș
Casa Memorială „Lucian Blaga” Lancrăm
Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” Sebeș
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Spitalul Municipal Aiud primește un milion de lei pentru achiziționarea de echipamente noi. Printre cele mai importante se numără ecografe, aparate EKG, monitoare pentru funcții vitale și un computer tomograf
Spitalul Municipal Aiud primește un milion de lei pentru achiziționarea de echipamente noi Spitalul Municipal Aiud a primit o primă tranșă de 1.000.000 de lei pentru achiziția unor echipamente medicale esențiale, menite să crească calitatea îngrijirilor oferite pacienților. Fondurile au fost alocate de Ministerul Sănătății, condus de social-democratul Alexandru Rogobete, în cadrul unui proiect de […]
30 noiembrie | Inaugurarea Casei memoriale Camil Velican – un nou reper cultural și istoric redat comunității, la Alba Iulia
Inaugurarea Casei memoriale Camil Velican – un nou reper cultural și istoric redat comunității, la Alba Iulia Primăria Municipiului Alba Iulia și Centrul Cultural Palatul Principilor anunță inaugurarea Casei memoriale „Camil Velican”, un proiect cultural dedicat recuperării memoriei unuia dintre cei mai importanți oameni ai orașului și ai istoriei românești moderne. Evenimentul va avea loc […]
FOTO | 13 elevi de a Colegiul Militar din Alba Iulia, antrenamente pentru Ziua Națională a României, la București. Pregătiri și la Alba Iulia pentru parada militară
13 elevi de a Colegiul Militar din Alba Iulia, antrenamente pentru Ziua Națională a României, la București. Pregătiri și la Alba Iulia pentru parada militară A rămas mai puțin de o săptămână până la Ziua Națională a României, 1 Decembrie, iar elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia se pregătesc intens pentru ceremoniile […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
CCR validează plafonul de 30% la retragerile din Pilonul II. Legea cade însă din cauza unei discriminări
CCR validează plafonul de 30% la retragerile din Pilonul II. Legea cade însă din cauza unei discriminări Curtea Constituţională a...
Șoferii români pot cere un preț mai mic pentru RCA, dar doar cu o condiție
Șoferii români pot cere un preț mai mic pentru RCA, dar doar cu o condiție Noile tarife de referință publicate...
Știrea Zilei
VIDEO | Curtea de Apel Alba Iulia își ia rămas bun de la vicepreședintele Lucian Ioan Gherman. Acesta va activa la Secția de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți
Judecătorul Lucian Ioan Gherman părăsește Curtea de Apel Alba Iulia și va activa la Înalta Curte de Casație și Justiție...
VIDEO | Într-un sat din Alba, un cuplu de tineri întorși din străinătate a investit într-o fabrică de sucuri naturale. Pasiunea lor a transformat ideea într-o afacere de succes
Într-un sat din Alba, un cuplu de tineri întorși din străinătate a investit într-o fabrică de sucuri naturale. Pasiunea lor...
Curier Județean
Spitalul Municipal Aiud primește un milion de lei pentru achiziționarea de echipamente noi. Printre cele mai importante se numără ecografe, aparate EKG, monitoare pentru funcții vitale și un computer tomograf
Spitalul Municipal Aiud primește un milion de lei pentru achiziționarea de echipamente noi Spitalul Municipal Aiud a primit o primă...
30 noiembrie – 1 decembrie 2025 | Sebeșul sărbătorește Ziua Națională a României cu parade, spectacole și expoziții. PROGRAMUL complet
Sebeșul sărbătorește Ziua Națională a României cu parade, spectacole și expoziții. PROGRAMUL complet Municipiul Sebeș se pregătește să marcheze Ziua...
Politică Administrație
27 noiembrie 2025 | Ședință ordinară la Consiliul Local Sebeș: Acordarea de premii elevilor și profesorilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare, pe ordinea de zi
27 noiembrie 2025 | Ședință ordinară la Consiliul Local Sebeș: Acordarea de premii elevilor și profesorilor care au obținut rezultate...
„O nouă faţă” pentru mai multe blocuri renovate energetic, la Blaj, prin fondurile europene atrase de primărie: Confort sporit şi facturi mai mici pentru locatari
„O nouă faţă” pentru mai multe blocuri renovate energetic, la Blaj, prin fondurile europene atrase de primărie: Confort sporit şi...
Opinii Comentarii
Pe 25 noiembrie, creștinii o sărbătoresc pe Sfânta Muceniță Ecaterina. Tradiții și obiceiuri
Pe 25 noiembrie, creștinii o sărbătoresc pe Sfânta Muceniță Ecaterina. Tradiții și obiceiuri Sfânta Muceniță Ecaterina a trăit în timpul...
24 noiembrie: Moartea marelui om politic român Ion I.C. Brătianu. A jucat un rol de primă importanță în Marea Unire din 1918
„Nu mă tem de pietrele ce mi se aruncă în timpul vieții, mă îngrijesc numai de piatra ce mi se...