30 martie-2 aprilie 2026: Zilele cărții pentru copii și tineret la biblioteca Sebeș

Data de 2 aprilie a fost declarată Ziua Internațională a Cărții pentru Copii și Tineret și coincide cu aniversarea celui mai îndrăgit autor de basme: scriitorul danez Hans Christian Andersen (2 aprilie 1805-4 august 1875).

Opera lui Andersen continuă să fascineze generații întregi, „Crăiasa zăpezii”, „Degețica”, „Lebedele”, „Hainele cele noi ale împăratului”, „Mica sirenă”, „Fetița cu chibrituri” sunt doar câteva dintre poveștile cele mai cunoscute, atemporale, adevărate lecții despre curaj, iubire, speranță, cu personaje care îi încântă pe cei mai mici cititori.

În perioada 30 martie – 2 aprilie 2026, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, prin Biblioteca Municipală, va fi gazda Zilelor cărții pentru copii și tineret. Ateliere de lectură, vizionări de filme educative, expoziții de carte pentru copii, noutăți editoriale vor fi pregătite cu bucurie, pentru preșcolarii și elevii din municipiul Sebeș și din localitățile aparținătoare.

De la farmecul basmelor clasice, până la literatura contemporană dedicată copiilor și adolescenților, participanții se vor bucura de o varietate bogată de lecturi.

