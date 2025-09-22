30 de cazuri de infecție cu virusul West Nile, înregistrate în România de la începutul lunii iunie 2025: Unul dintre cazuri, în Alba

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a anunțat că, în perioada 2 iunie – 18 septembrie 2025, au fost înregistrate 30 de cazuri de infecție cu virusul West Nile în România.

Dintre acestea, 29 sunt confirmate, iar unul este considerat caz probabil.

Cazurile au fost înregistrate în municipiul București (10) și județele Alba (1), Brăila (3), Dolj (1), Galați (5), Ilfov (1), Iași (1), Prahova (1), Sălaj (1), Timiș (2), Teleorman (1), Tulcea (1), Vâlcea (1), Vrancea (1)

Este vorba despre 15 persoane din grupa de vârstă 70 – 79 de ani, patru din grupa de vârstă 60 – 69 de ani, 6 de 50 – 59 de ani și două din grupa de vârstă peste 80 de ani și câte una din grupele de vârstă 10 – 19 ani, 40 – 49 de ani, 30 – 39 de ani.

Persoana infectată cu virusul West Nile în judeețul Alba este un bărbat de 71 de ani, pensionar.

În acest context, specialiștii INSP fac mai multe recomandări pentru populație:

* să evite expunerea la țânțari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi;

* să utilizeze substanțe chimice repelente pentru țânțari;

* să împiedice pătrunderea țânțarilor în casă (prin plase de protecție la ferestre);

* să asigure desecarea bălților de apă din jurul gospodăriei;

* să îndepărteze recipientele de apă stătută și gunoiul menajer din gospodărie.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI