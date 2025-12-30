30-31 decembrie 2025 | COD GALBEN de VÂNT PUTERNIC în Alba și alte județe din țară. Rafale de până la 90…120 km/h și ninsoare viscolită în zonele de munte
30-31 decembrie 2025 | COD GALBEN de VÂNT PUTERNIC în Alba și alte județe din țară. Rafale de până la 90…120 km/h și ninsoare viscolită în zonele de munte
ANM a emis marți dimineața noic coduri galbene de vreme rea, valabile de astăzi, 30 decembrie 2025 și până în seara zilei de 31 decembrie 2025.
COD GALBEN 30 decembrie, ora 10 – 30 decembrie, ora 20
În vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h.
În Carpații Meridionali și de Curbură vor fi viteze de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90…120 km/h, ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.
Intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40…45 km/h vor fi local și în Maramureș, Transilvania și Moldova, unde trecător va ninge slab, iar ninsoarea va fi viscolită.
COD GALBEN 30 decembrie, ora 20 – 31 decembrie, ora 08
În nordul Moldovei vor fi intensificări ale vântului cu rafale de 50…65 km/h, viscolind ninsoarea.
În Carpații Meridionali și Orientali vor fi viteze de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90…120 km/h, viscolind ninsoarea, iar vizibilitatea se va menține scăzută.
COD GALBEN 31 decembrie, ora 08 – 31 decembrie, ora 20
În nordul și nord-estul Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h și va ninge viscolit.
Intensificări ale vântului vor fi și în vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei, cu rafale de 50…70 km/h.
În Carpații Meridionali și Orientali vor fi viteze de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90…120 km/h, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea se va menține scăzută.
Pe parcursul zilei de miercuri, intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40…45 km/h vor fi pe arii restrânse și în restul Transilvaniei și pe litoral.
