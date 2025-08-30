Rămâi conectat

30-31 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână

Lucian Daramus

Publicat

acum o oră

în

De

30-31 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba

Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 30-31 august 2025.

Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, doar dacă este absolut necesar, iar în caz contrar, sunt rugați să se conformeze restricțiilor de trafic stabilite de autorități.

Amplasarea radarelor în 30-31 august 2025

Drumul Naţional 1- Alba Iulia – Sântimbru –– Oiejdea – Galda de Jos – Teiuş – Aiud – Inoc – limită cu judeţul Cluj
Drumul Naţional 1- Sebeş – Cut – Cunţa – limită judeţul Sibiu
Drumul Naţional 7 – Săliştea –– Șibot – limită cu judeţul Hunedoara
Drumul Naţional 67C – Sebeş –Petreşti – Săsciori
Drumul Naţional 74 – Ighiu – Zlatna – Feneş – Abrud –– Bucium Cerbu
Drumul Naţional 75 – Câmpeni – Gârda – Arieşeni
Drumul Naţional 75 – Baia de Arieş – Lupşa
Alba Iulia – Bulevardul Încoronării – Bulevardului Ferdinand I – strada Clujului, strada Regiment V Vânători, Strada Calea Moţilor
Municipiul Sebeş – strada Lucian Blaga, strada Traian
Cugir – strada Victoriei
Ocna Mureş – Războieni – Noşlac

Curier Județean

12-14 septembrie 2025 | „Music Nights Festival”: 3 seri magice de muzică clasică, la Alba Iulia. Eveniment marca Lions Club Alba Iulia și Rotary Club Alba Iulia. PROGRAMUL

Lucian Daramus

Publicat

acum 12 ore

în

29 august 2025

De

„Music Nights Festival”: 3 seri magice de muzică clasică, la Alba Iulia, în perioada 12-14 septembrie 2025 În perioada 12-14 septembrie 2025 este programat la Alba Iulia evenimentul „Music Nights Festival”.  Lions Club Alba Iulia și Rotary Club Alba Iulia vă invită la 3 seri magice de muzică clasică, alături de Consiliul Județean Alba, Centrul […]

Citește mai mult

Curier Județean

UPDATE FOTO | ACCIDENT RUTIER în Alba Iulia: Tamponare mai jos de Bazinul Olimpic

Ioana Oprean

Publicat

acum 14 ore

în

29 august 2025

De

ACCIDENT în Alba Iulia: Tamponare mai jos de Bazinul Olimpic Un accident rutier s-a produs vineri, 29 augus în Alba Iulia. Citește și: UPDATE FOTO | ACCIDENT RUTIER pe DN 7: Două mașini implicate în evenimentul rutier din zona intersecției de la Tărtăria. 3 persoane rănite Evenimentul rutier a avut loc pe Bulevardul Republicii. Concret, […]

Citește mai mult

Curier Județean

CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupele 0 pozitiv, 0 negativ și AB pozitiv: „Cazurile pe aceste grupe sunt numeroase, iar stocurile sunt insuficiente”

Lucian Daramus

Publicat

acum 15 ore

în

29 august 2025

De

CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupele 0 pozitiv, 0 negativ și AB pozitiv Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au lansat, vineri, 29 august 2025, un apel pentru persoanele care pot să doneze sânge din grupele 0 pozitiv, 0 negativ și AB pozitiv. Citește și: Câți bani primesc cetățenii care donează sânge […]

Citește mai mult

