3 septembrie 2025 | COD GALBEN de furtuni în Alba: Localitățile vizate de atenționarea imediată

COD GALBEN de furtuni în Alba: Localitățile vizate de atenționarea imediată

Mai multe localități din județul Alba sunt, miercuri, 3 septembrie 2025, între orele 20.45 și 21.30, sub incidența unei atenționări meteo imediate Cod galben de furtuni.

Localitățile vizate sunt: Cugir, Zlatna, Vințu de Jos, Pianu, Meteș, Șibot, Săliștea, Almașu Mare, Blandiana și Ceru Băcăinți.

Potrivit meteorologilor, sunt așteptate averse care vor acumula local 15…25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (cu viteze de 55-60 km/h) și vijelie.

Este posibilă, de asemenea, căderea de grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).

sursa: ANM

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI