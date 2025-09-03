3 septembrie 2025 | COD GALBEN de furtuni în Alba: Localitățile vizate de atenționarea imediată
COD GALBEN de furtuni în Alba: Localitățile vizate de atenționarea imediată
Mai multe localități din județul Alba sunt, miercuri, 3 septembrie 2025, între orele 20.45 și 21.30, sub incidența unei atenționări meteo imediate Cod galben de furtuni.
Localitățile vizate sunt: Cugir, Zlatna, Vințu de Jos, Pianu, Meteș, Șibot, Săliștea, Almașu Mare, Blandiana și Ceru Băcăinți.
Potrivit meteorologilor, sunt așteptate averse care vor acumula local 15…25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (cu viteze de 55-60 km/h) și vijelie.
Este posibilă, de asemenea, căderea de grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).
sursa: ANM
